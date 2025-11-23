Englischsprachiges Kindertheater „La Belle and the Beast“ in der Aula des Feininger-Gymnasiums in Halle (Saale)



Das Englischsprachige Kindertheater “Billy on Stage“ in Halle (Saale) zeigt in diesem Jahr das Musical „La Belle and the Beast“. Theaterleiterin Dr. Eva-Maria Schön hat das weltbekannte Märchen über die schöne Belle, das grausige Biest und die wahre Liebe für die Bühne bearbeitet und wird, bevor sich der Vorhang für das englischsprachige Stück hebt, selbstverständlich eine Einführung auf Deutsch geben. Mit traumhaften Melodien und in phantasievollen Kostümen und Kulissen wollen die Kinder und Jugendlichen nicht nur Gleichaltrige verzaubern; auch erwachsene Englisch- und Märchenliebhaber sind willkommen.

Das Musical wird am 26., 27. und 28. November jeweils um 10 Uhr in der Aula des Lyonel-Feininger-Gymnasiums (Gutjahrstraße 1, 06108 Halle) aufgeführt; eine weitere Vorstellung findet am Sonnabend, den 29. November, um 15 Uhr statt. Schulklassen können sich für die Vormittagsvorstellungen auch noch kurzfristig anmelden. Tickets sind per Mail unter info@billy-on-stage.de erhältlich und kosten für Schüler sechs Euro und für Erwachsene zwölf Euro. Begleitlehrer erhalten kostenlosen Eintritt.