Salzforum am Donnerstag zum “Wassereinbruch im Röhrigschacht Wettelrode”

Die Interessengemeinschaft Interessenverein Bergbau (IG IVBB), die Salzwirker-Brüderschaft im Thale zu Halle (SWB) sowie das Landesamt für Geologie und Bergwesen Sachsen-Anhalt (LAGB) laden gemeinsam am Donnerstag den 27.11.2025 ab 17:00 Uhr zum nächsten Vortrag im Rahmen des diesjährigen Salzforum ein. Die Veranstaltung findet in den Räumlichkeiten des Salinemuseums statt und wird gefördert durch die Stadt Halle (Saale).

Nach seiner Ausbildung zum Elektroinstallateur arbeitete Thomas Wäsche bis 1995 als Elektriker bei der Abwassertechnik Eisleben GmbH. Nach seinem Zivildienst absolvierte er von 1998-2002 eine Ausbildung zum Informatik-Kaufmann. Bis 2007 war er Grabungs-Mitarbeiter beim Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt. Nach einer selbständigen Tätigkeit wurde Thomas Wäsche ab 2017 Gästeführer und Handwerker im Erlebniszentrum Bergbau Röhrigschacht, dessen Leiter er seit 2020

ist.