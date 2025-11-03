Nach Protest-Spaziergang im halleschen Norden: BI schreibt offenen Brief an OB Vogt

Es war ein windiger und kühler Herbsttag, an dem sich trotzdem rund 150 Menschen zwischen Tornau und Seeben auf den Weg machten, um das zu zeigen, was sie bewahren wollen: weite Felder, alte Obstbäume, Wind, der über die Äcker zieht. „Herbstspaziergang“ nannte die Bürgerinitiative Halles grüner Norden ihre Aktion – doch es war weit mehr als ein Ausflug. Eine Woche später hat die Initiative einen offenen Brief an Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt veröffentlicht, in dem sie deutliche Worte findet.

„Wir werden uns diese Politik nicht gefallen lassen“

Ausgangspunkt des Protests sind Überlegungen der Stadtverwaltung, das Gebiet zwischen Tornau und Seeben auf seine Eignung für ein neues Gewerbegebiet zu prüfen. Für die Bürgerinitiative, die sich seit 2023 gegen eine Bebauung der nördlichen Feldflur engagiert, ist das ein rotes Tuch. „Dass Sie als unser Stadtoberhaupt unserer Einladung zum Herbstspaziergang nicht folgen konnten, ist sehr bedauerlich“, heißt es im Schreiben an den Oberbürgermeister. Und weiter: „Die bisherige Behandlung dieser Thematik lässt leider den Eindruck entstehen, dass weder der offene Dialog mit uns Bürgerinnen und Bürgern, noch eine sachliche, faktenorientierte Betrachtung der Thematik gesucht werden.“ OB Vogt hatte seine Teilnahme an der Veranstaltung abgesagt, mehrere Stadträtinnen und Stadträte waren dagegen vor Ort, um sich selbst ein Bild zu machen.

Zwischen Frischluftschneise und Flächenkonkurrenz

Im Zentrum der Kritik steht die ökologische Bedeutung des Areals. Die Bürgerinitiative verweist auf die sogenannte „Frisch- und Kaltluftschneise“, die von Norden her in Richtung Stadt verläuft und als wichtiger Faktor für das Stadtklima gilt. „Etwa acht Grad betragen in aufgeheizten Sommernächten die Unterschiede zwischen der dichtbebauten Stadt und der Agrarlandschaft zwischen Petersberg, Oppin und Froher Zukunft“, heißt es im Brief. Eine Bebauung könnte diesen natürlichen Luftaustausch beeinträchtigen – mit Folgen für das Stadtklima. Darüber hinaus verweisen die Aktivistinnen und Aktivisten auf die biologische Vielfalt in der Tornauer und Seebener Feldflur. „Eine Insektenart wurde dort neu entdeckt und trägt heute den Namen unserer Stadt“, schreiben sie stolz. Der Verlust solcher Lebensräume wäre, so die Argumentation, nicht nur ein ökologisches, sondern auch ein kulturelles Problem – ein Stück Identität, das verloren gehen würde.

Kritik an der Wirtschaftspolitik der Stadt

Die Initiative kritisiert aber nicht nur die Umweltfolgen, sondern auch die wirtschaftliche Logik hinter den Planungen. Sie spricht von einer „fatalen Fehlentscheidung“, sollte das Areal tatsächlich als Gewerbestandort ausgewiesen werden. Hohe Erschließungskosten stünden geringen und unsicheren Einnahmen gegenüber. Stattdessen fordert man eine Stärkung des Wissenschafts- und Technologiestandorts Halle und die gezielte Ansiedlung innovativer Unternehmen, anstatt weiterer Logistikbetriebe. „Verwaiste und halbfertige Gewerbegebiete, leere Hallen und abwandernde Unternehmen sind traurige Wegmarken im weiträumig zerstörten, einst fruchtbaren und produktiven Ackerbaugebiet zwischen Brehna, Halle und Leipzig“, heißt es im Schreiben. Es gebe genug bereits versiegelte Flächen, die revitalisiert werden könnten – neue sollten nicht hinzukommen.

Emotion und Engagement

Die Stimmung beim Spaziergang war nach Teilnehmerangaben ruhig, aber entschlossen. Viele kamen mit Familien, manche brachten Plakate mit, auf denen „Frische Luft statt Beton“ oder „Unsere Felder, unsere Zukunft“ zu lesen war. Iris Bereuther, Sprecherin der Bürgerinitiative, formuliert es im Brief leidenschaftlich: „Die Felder, die Ruhe und die Natur sind unsere Heimat und Rückzugsort – wir werden das alles nicht für ein in keiner Weise nachhaltiges Gewerbegebiet opfern!“ Diese Mischung aus sachlicher Argumentation und emotionalem Engagement macht den Protest im Norden Halles besonders wirksam. Die Gruppe hat es geschafft, Menschen aus verschiedenen Stadtteilen und Altersgruppen zu mobilisieren – und sie will dranbleiben. „Wir erwarten, dass Sie uns endlich zuhören und mit uns sprechen. Für Tornau, für unsere Kinder, für die Zukunft!“, endet der Brief.

Was bleibt, ist eine aufgeheizte Stimmung in Halles Norden – und der Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger nach mehr Mitsprache. Der offene Brief endet mit einem klaren Appell: „Bitte sorgen Sie für Transparenz und echte Bürgerbeteiligung im gesamten Verfahren.“ Ob dieser Wunsch Gehör findet, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Klar ist schon jetzt: Zwischen Tornau und Seeben geht es längst nicht mehr nur um ein Stück Land – sondern um die Frage, wie Halle künftig wachsen will, und zu welchem Preis.