HFC trennt sich auswärts 1:1 von BFC Dynamo

von · 5. Dezember 2025

7 Antworten

  1. Hallenser64 sagt:
    5. Dezember 2025 um 22:07 Uhr

    Es ist mehr an der Zeit, die obere Etage wegzuräumen. Diese Fehlentscheidungen im letzten Sommer sind nie zu kitten…Vielleicht hat jemand der ex Trainer noch Bock und ein gewisser Torjäger auch (der ins System passt)…

  2. Carsharer sagt:
    6. Dezember 2025 um 08:29 Uhr

    Kellerduell.
    Nächstes Mal Bahn fahren. Die „Fans“ tun es schließlich auch.

  3. Klausi sagt:
    6. Dezember 2025 um 09:35 Uhr

    Gegen den letzten hat man sich frei geschossen und kaum steht einer 4 Plätze höher klappt es wieder nicht. Magdeburg II wird sich hier schon 3 Punkte mitnehmen. Einfach nur unfähig diese Mannschaft.

  4. Rarum sagt:
    6. Dezember 2025 um 10:01 Uhr

    Glückwunsch, Punkt gegen den Abstieg geholt.

  5. PaulusHallenser sagt:
    6. Dezember 2025 um 18:32 Uhr

    Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, einzusehen, dass der HFC kein Verein für richtigen Fußball ist. Denn wenn es so weitergeht mit dem HFC, wird er bald in keiner Liga mehr spielen.

    Vielleicht sollte man das Geschäftsmodell des HFC überdenken. Wenn es schon nicht mehr für richtigen Fußball reicht, wäre ein Umstieg in den Bereich des Hallenfußballs eine Alternative. Hier könnte der Verein vielleicht wieder punkten.

