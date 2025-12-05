HFC trennt sich auswärts 1:1 von BFC Dynamo
Der Hallesche FC hat am Freitagabend 1:1 unentschieden beim BFC Dynamo gespielt. Zwar waren die Berliner in der 25. Minute in Führung gegangen. Der HFC konnte aber nur 7 Minuten später durch Polat ausgleichen.
Das Spiel fing mit einstündiger Verzögerung an. Grund war eine Autobahn-Vollsperrung nach einem Unfall, in der der HFC-Teambus feststeckte.
Aufstellung HFC: Müller – Hauptmann, Halili, Schmedemann, Landgraf – Löhmannsröben, Elezi (90. Wosz), Stierlin – Damelang (90. Kastull), Fakhro (74. Baro), Polat (86. Ehrlich)
Es ist mehr an der Zeit, die obere Etage wegzuräumen. Diese Fehlentscheidungen im letzten Sommer sind nie zu kitten…Vielleicht hat jemand der ex Trainer noch Bock und ein gewisser Torjäger auch (der ins System passt)…
Kellerduell.
Nächstes Mal Bahn fahren. Die „Fans“ tun es schließlich auch.
Naja, die Bahn ist nun nicht gerade für Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit bekannt. 😆
Zudem durch Sperrung eine Stunde länger.
Aber am Freitag Abend ein Spiel ansetzen ist auch dämlich!
Gegen den letzten hat man sich frei geschossen und kaum steht einer 4 Plätze höher klappt es wieder nicht. Magdeburg II wird sich hier schon 3 Punkte mitnehmen. Einfach nur unfähig diese Mannschaft.
Glückwunsch, Punkt gegen den Abstieg geholt.
Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, einzusehen, dass der HFC kein Verein für richtigen Fußball ist. Denn wenn es so weitergeht mit dem HFC, wird er bald in keiner Liga mehr spielen.
Vielleicht sollte man das Geschäftsmodell des HFC überdenken. Wenn es schon nicht mehr für richtigen Fußball reicht, wäre ein Umstieg in den Bereich des Hallenfußballs eine Alternative. Hier könnte der Verein vielleicht wieder punkten.