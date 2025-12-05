HFC trennt sich auswärts 1:1 von BFC Dynamo

Der Hallesche FC hat am Freitagabend 1:1 unentschieden beim BFC Dynamo gespielt. Zwar waren die Berliner in der 25. Minute in Führung gegangen. Der HFC konnte aber nur 7 Minuten später durch Polat ausgleichen.

Das Spiel fing mit einstündiger Verzögerung an. Grund war eine Autobahn-Vollsperrung nach einem Unfall, in der der HFC-Teambus feststeckte.

Aufstellung HFC: Müller – Hauptmann, Halili, Schmedemann, Landgraf – Löhmannsröben, Elezi (90. Wosz), Stierlin – Damelang (90. Kastull), Fakhro (74. Baro), Polat (86. Ehrlich)