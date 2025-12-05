Peißnitzhaus zieht es in die Innenstadt: Plätze können reserviert werden

Im Winter sind weniger Spaziergänger auf der Peißnitz unterwegs – und folglich gibt es auch weniger Besucher im Peißnitzhaus. Deshalb zieht es die Akteure in die Innenstadt. Direkt vor der Ulrichskirche ist das Peißnitzhaus zu finden.

Besucher können hier gemütlich im beheiztem Zelt mit Couch-Garnituren Platz nehmen oder an der Feuerschale frisch gezapftem Glühwein genießen. Dazu gibt’s heißen Apfel, Kinderpunsch und andere wärmende Getränke. Zudem wird jeden Tag ein Kalendertürchen geöffnet mit einer Überraschung drin.

Plätze als kleine Gruppe im Zelt können reserviert werden – Per Mail an einmietung@peissnitzhaus.de mit Personenanzahl und Wunschdatum.