Du bist Halle

​„Jetzt mit AfD-Geschmack“: Linke Aktivisten bekleben in Halle (Saale) Müller-Joghurt wegen Weidel-Freundschaft

von · 1. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

115 Antworten

  1. da zeigt die "Anti"fa ihre Gene sagt:
    1. November 2025 um 10:38 Uhr

    Lasche Kopie. Hatten wir vor 90 Jahren schonmal. Mit der perversen Aktion „Kauft nicht beim J….“
    Da zeigt unsere „Anti“fa deutlich auf welchen Spuren sie wirklich wandelt.

    Antworten
  2. Erich sagt:
    1. November 2025 um 10:39 Uhr

    Im „Goldberg“ sollte endlich wieder Leben einziehen.

    Antworten
  3. Einwohner sagt:
    1. November 2025 um 10:40 Uhr

    Jetzt kaufe ich die Produkte der Müller-Molkerei erst recht, da kann ich sicher sein, keinen linken Laden zu unterstützen.

    Antworten
  4. Die Ölv 11 sagt:
    1. November 2025 um 10:53 Uhr

    „Aktivisten“ ?
    Nicht mehr lange, dann sind sie „Aktivisten“ auf den Sturmbahnen in den Kasernen der Bundeswehr. Die Wehrpflicht wird ihnen richtig gut tun. 100 Pro.

    Antworten
    • Ausbilder sagt:
      1. November 2025 um 16:45 Uhr

      Die müssen dann schön gedrillt werden, bis der Lenin raus hängt.

      Antworten
    • Umgeschaut sagt:
      1. November 2025 um 17:30 Uhr

      Du verkennst da einiges; wer nicht gedrillt werden will, denn kann man auch nicht drillen. Und, welche kasernen sollten denn das dann sein, doch nicht etwa die, die man auch hier in Halle hat abreißen lassen? Voll auf die Zwölf, mein Lieber…

      Antworten
      • Ausbilder sagt:
        1. November 2025 um 23:40 Uhr

        Ich sag dir was, Einfältiger: Du scheinst nicht zu wissen, dass es eine Wehrpflicht geben wird. Damit kennst du dich aber nicht aus. Bestimmt ein Drückeberger wie deine Kumpels.

        Antworten
  5. Ich1 sagt:
    1. November 2025 um 10:56 Uhr

    Für mehr Aufmerksamkeit und somit Werbung konnte man nicht sorgen.
    Solche Aktionen erinern an dunkelste und schlimmste Zeiten in Deutschland. Damals hieß es: „Kauft nicht beim….“
    Gibt es bei den Menschen, die solche Aktionen planen / durchführen auch welche, die etwas weiter denken als „von Tapete bis Wand“?
    Es gibt Viele, die Produkte von „Müller“ mögen und sich durch solche Aktionen jetzt nur wegen ihrem Kaufverhalten in die „rechte Ecke“ geschoben fühlen.

    Antworten
    • Du0 sagt:
      1. November 2025 um 12:59 Uhr

      Niemand verlangt „Kauft nicht beim…“. Herr Müller ist auch gar kein Einzelhändler.

      Aber wenn du NS-Ideologie erkennst (oder was deutest du hier zart an?), dann siehst du mehr als Herr Müller. Das ist… interessant.

      Antworten
  6. Knarf sagt:
    1. November 2025 um 11:33 Uhr

    Na dann kann man ja beherzt zugreifen danke für Werbeaktion. Genauso die Hetze gegen die Milram Käsesorten geht mir am Arsch vorbei.

    Antworten
  7. Kritiker sagt:
    1. November 2025 um 11:49 Uhr

    Müller ist vor allem ein Albtraum für die Milchbauern im deutschsprachigen Raum. Dieses Unternehmen presst den Bauern mit ihrem Monopol und dem Preisdiktat das Letzte zur Gewinnmaximierung raus.
    Das ist für mich der Grund keine Müllerprodukte zu kaufen.

    Allerdings ist das Erkennen solcher Produkte schwierig! Nicht überall steht ja Müller drauf.

    Das er die Rechten unterstützen zeigt auch, in welche wirtschaftspolitische Richtung sich Müller die Rechten für die Zukunft der Wirtschaftspolitik lenken möchte.

    Antworten
    • Wario sagt:
      1. November 2025 um 15:47 Uhr

      @Kritiker, auf einmal der Herr Müller ! Das Linke und Grüne in Europa die Nutzviehhaltung an den Pranger stellen, Europaweit, Haltung, Nutzung mit immer schärferen Maßnahmen regeln wollen, damit für eine Verteuerung sorgen. Wo bitte in S.-A. gibt es noch Milchkühe auf Weiden? Unter Solarpanellen haben sie keinen Platz!

      Antworten
    • Fred sagt:
      1. November 2025 um 17:32 Uhr

      Der baut drauf, wieder Zwangsarbeiter in seine Fabriken zu bekommen…

      Antworten
  8. 🤔🤔🤔 sagt:
    1. November 2025 um 12:02 Uhr

    Schickt die linken Spinner arbeiten nur noch Knete im Kopf.

    Antworten
  9. zagcl4oe sagt:
    1. November 2025 um 12:15 Uhr

    Sehr gute Aktion. Ich achte auch beim Einkaufen sehr darauf, keine braunen Produkte zu kaufen. Esse nur noch weißer Eier, weiße Schokolade, Weißbrot, weiße Soße, etc. Etwas schwierig finde ich es bei Milch, woher weiß ich, dass die nicht auch von braunen Kühen kommt – da sollen die bitte auch mal entsprechende Aufkleber drauf kleben!

    Antworten
    • Darfdochwohlnichtwahrsein sagt:
      1. November 2025 um 21:11 Uhr

      @zagcl4oe: Wie stellst Du das bei Käse sicher, dass dieser eben nicht aus der Milch brauner Kühe hergestellt worden ist? Wie ist es Milch von schwarz-braunen Kühen gestellt? Ich denke das Lieferkettengesetz ist genau der Antwortgeber auf diese durchaus wichtigen Fragen des täglichen Kampfes gegen alles „braune“…! Aber Achtung, man wird auch bei den absoluten Demokraten getäuscht, denn das Salz im „Salz und Mehr“-Shop vom Stadtmarketing ist auch keines aus Halle sondern aus Bernburg!

      Antworten
  10. Siegfried v. d. Heide sagt:
    1. November 2025 um 12:26 Uhr

    Gut das es diese Aktion gibt. Herr Müller ist schon sehr lange Zeit auf dem rechten Weg. Seine Politik gegenüber den Erzeugern/Bauern ist seit Jahrzehnten bekanntermaßen repressiv.
    Aktionen dieser Art gab es in den 70er Jahren im Westen viel häufiger. Höchste Zeit das diese Tradition wieder belebt wird.

    Antworten
  11. Bürger sagt:
    1. November 2025 um 12:30 Uhr

    Unsere Demokratie fordert: Kauft nicht beim…….. Müller.

    Antworten
    • Bürgermeister sagt:
      1. November 2025 um 13:27 Uhr

      Im Gegensatz zu eurem damaligen Schlachtruf, der dann Millionen Menschenleben kostete, geht es bei der Aktion darum, Hintergründe über den Hersteller zu liefern. Das also mit der Kampagne gegen Juden zu vergleichen, ist an Zynismus nicht zu überbieten. Aber sicher hast du dafür auch eine Ausrede.

      Antworten
  12. Carl Gustav sagt:
    1. November 2025 um 12:34 Uhr

    Campakt…. dann kann man auch Alkoholiker als Richter über Alkoholverbot entscheiden lassen…. 🤣🤣

    Antworten
  13. Hans-Karl sagt:
    1. November 2025 um 12:36 Uhr

    1. Muß ich jetzt Compact fragen, wen ich zu meiner Geburtstagsfeier einladen darf? Was bilden die sich ein? Halten die sich für JHWH?
    2. Dürfte es sich doch wohl um vorsätzliche Sachbeschädigung handeln und damit zu einem Aufruf zu Strafttaten.

    Antworten
    • Hallo sagt:
      1. November 2025 um 12:47 Uhr

      1. Ich wette, du liest sogar die Compact. Da ist der Schreib- bzw. Lesefehler besonders bezeichnend. Dass du nach Vorgaben sogar für deine Geburtstagsfeier fragst, setzt dem nur die Krone auf.
      2. Es ist schon keine Sachbeschädigung und wie Sachbeschädigung ein Aufruf zu einer Straftat ist (und zu welcher), steht aber wahrscheinlich nicht mal in deinem rechtsextermen Magazin. Na vielleicht doch. Die haben ja auch Schweirigkeiten, das Wurstblatt mit Inhalten zu füllen.

      Antworten
    • Eigentor sagt:
      1. November 2025 um 12:50 Uhr

      Compact würde dir eher raten, das System zu stürzen, aber nur mit strammen Kameraden, mit biodeutscher Herkunft. Wobei man „Bio“ in den rechten Kreisen wahrscheinlich ungern hört.

      PS: Selten sind die richtigen Buchstaben wichtiger, als bei diesem Magazin. Compact ist das, wo du wohl dein Abo hast. Campact, jenes, welches die Aufkleber bereit stellt.

      Antworten
    • SagJaNur sagt:
      1. November 2025 um 13:13 Uhr

      Zu 1. Nein
      Zu 2. Nein

      Mehr gibts dazu eigentlich nicht zu sagen. Du und deine Geburtstagsfeier sind zu unwichtig und dass es keine Sachbeschädigung ist, steht im Artikel. Und in welcher Welt der Aufruf zum Nichtkaufen eine Straftat ist, wirst wohl nur du wissen.

      Antworten
  14. JEB sagt:
    1. November 2025 um 12:48 Uhr

    Der nächste Rohrkrepierer.
    Ich hole mir jetzt so einen tollen Werbebecher.

    Antworten
  15. wer denn sonst sagt:
    1. November 2025 um 12:55 Uhr

    Campact, die mit Staatsgeldern gepäppelte Fake-News-Schleuder und Lügenmultiplikator im Dienste des Politbüros – *umkipp *lach und extra nen Müllerpudding (der beste wo gibt nach Mutti) mit patriotischer Extrafreude aufgemacht.

    Antworten
  16. MilchBartBande sagt:
    1. November 2025 um 13:25 Uhr

    Schschschohoko bitte 🤠 jihaaaa!

    https://m.youtube.com/watch?v=P2Gr80Np8Zo&pp=ygUabcO8bGxlciBtaWxjaCB3ZXJidW5nIDgwZXI%3D

    Antworten
  17. Onkel Uhu sagt:
    1. November 2025 um 13:26 Uhr

    „Deutsche, kauft nicht beim…“ wann wird diese blutrote Truppe endlich verboten?

    Antworten
  18. Gedanke sagt:
    1. November 2025 um 13:36 Uhr

    Die Kommentare hier sind mal wieder Filmreif.
    Schön Popcorn holen, zuschauen wie sich links gegen rechts oder umgekehrt hier wieder austoben und förmlich an die Kehle gehen.

    Was ich jedoch vermisse in der ganzen Sache:
    Hier werden Lebensmittel verschwendet, bzw. bewusst beschädigt.
    Und in einer Zeit wo wir mit Kinder und Altersarmut zu kämpfen haben, frage ich mich doch ganz ehrlich.
    Und auch der Autor dieses Artikels geht hier in keinster Weise darauf ein, und legitimiert somit Sachbeschädigung und das Verschwenden von Ressourcen.
    Es geht per se nicht nur um den Pudding oder Joghurt, aber was kommt dann als Nächstes?
    Werden dann Supermärkte in Gänze blockiert oder angezündet, weil dort mal ein AfD Kommunalpolitiker einkaufen war (um es mal drastisch auszudrücken) ?
    Ist das der Weg, den man hier gehen will?
    Deutschland, das Land der Dichter und Denker …. scheinbar denkt hier nur niemand mehr nach …

    Ja, gegen Rechts aufmerksam machen ist wichtig.
    Aber warum versucht man es denn nicht mit richtiger Politik von Seiten der Linken oder SPD oder CDU oder oder?
    Gäbe es denn dann ein Existenzrecht für diese Partei,
    wenn einfach mal im Sinne der Bevölkerung entschieden würde?
    Oder besser noch, Politik im Interesse der eigenen Bevölkerung.

    Nein Junge Menschen treffen sich im Park zum Pudding essen …. genau dort sind wir nämlich, geistig im Park während die politische Landschaft einfach nur völlig durchdreht.

    Ebenfalls Nein dazu, dass ein Aufkleber auf einem Joghurt ein politisch sinnvolles Zeichen ist, denn nichts ist ferner davon entfernt ein Statement zu sein, in dem man Lebensmittel verschwendet.

    Echt unfassbar nur noch das ganze…..

    Antworten
    • Harald sagt:
      1. November 2025 um 13:59 Uhr

      Wichtig ist…später sagen: „Ich hab von nichts gewusst.“ oder „ich habs euch ja gleich gesagt.“

      Antworten
    • SagJaNur sagt:
      1. November 2025 um 14:17 Uhr

      Wo werden denn Lebensmittel verschwendet? Du kannst den braunen Joghurt doch weiterhin kaufen und essen.

      Antworten
      • Gedanke sagt:
        1. November 2025 um 15:14 Uhr

        Beschädigte oder veränderte Produkte müssen aus dem Verkauf entfernt werden.
        -> VerpackG

        Erst Nachdenken, dann schreiben.

        Antworten
        • fragende Sagi (ahnungslos) sagt:
          1. November 2025 um 16:19 Uhr

          Wo im VerpackG soll das stehen?

          Antworten
          • Gedanke sagt:
            1. November 2025 um 18:48 Uhr

            § 4 LFGB (Sicherheit von Lebensmitteln): Hier wird die allgemeine Anforderung an die Sicherheit von Lebensmitteln festgelegt. Lebensmittel dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie sicher sind. Eine beschädigte Verpackung kann die Sicherheit ausschließen.

            § 5 LFGB (Verbot der Irreführung): Hier wird untersagt, den Verbraucher durch irreführende Angaben oder Aufmachungen zu täuschen. Eine manipulierte oder beklebte Verpackung könnte als Versuch der Irreführung gewertet werden, um Mängel zu verdecken.

            Antworten
    • Umgeschaut sagt:
      1. November 2025 um 17:42 Uhr

      Nun, wie diese Partei, oder ihre Emmissäre, im Volkswillen entscheiden, sieht man schon mal in Raguhn-Jessnitz. Dort hatte der BM-Kandidat fein gegen eine Erhöhung von Kita Gebühren zu Felde gezogen. nach seiner leider erfolgten Wahl hatte er nix Besseres zu tun, als die Kita Gebühren schnell zu erhöhen. Nachtigall…t

      Antworten
      • Steuerzahler sagt:
        1. November 2025 um 21:18 Uhr

        In halleschen Stadtrat hat SPD, Grüne, CDU und weitere für die Erhöhung von 29,7 Prozent KITA-Gebühr gestimmt! Die AfD war als einzige Partei komplett dagegen! Eigendorf (SPD) hat einen Tag zuvor Menschen noch ins Gesicht gesehen und gesagt: „Mit der SPD-Fraktion wird es keine Erhöhung der KITA-Gebühr geben…!“ Das war glatt gelogen und da braucht man sich nicht in anderen Gemeinden an der AfD hochziehen! In Halle (Saale) läuft vieles schief und das hat dann auch zu diesem Haushalt geführt, den wir hier haben Man schiebt es gerne auf die Bundespolitik, aber die bau hier keine Flaniermeilen, subventioniert irgendwelche „freien Künstler“ oder finanziert Firlefanz.

        Antworten
  19. Lars sagt:
    1. November 2025 um 13:47 Uhr

    Wir unterstützen die AFD von Anfang an mit Spenden monatlich und wenn Wahlen sind werden etwas größere Spenden getätigt dafür verzichten wir auf Urlaub und lassen uns unsere gemachten Überstunden immer Auszahlen !!! Aber was die Linken machen bessere Werbung geht nicht !!!!

    Antworten
  20. Nicole sagt:
    1. November 2025 um 14:20 Uhr

    Und niemanden denkt an die Einzelhändler deren Produkte was sie mit ihrem Geld gekauft haben, weil es gut verkauft wird nun entweder günstig abgeben müssen oder sogar vernichten müssen.
    Die Aktion ist gleich hinter Klimakleber Aktion sinnlos. Behindert den kleinen Mann und nie da wo der Hebel angesetzt werden muss.
    Essen werde ich weiterhin alles was mir schmeckt ob mit Grünen, Linken, Braunen oder was für einen Politischen Hintergrund der Hersteller Geburtstag feiern möchte.

    Antworten
    • Hausmeister sagt:
      1. November 2025 um 17:45 Uhr

      Mach mal, nur beklag dich nachher nicht, wenn es dir dünn durch den Darm geht… Schon mal an die Geschichte gedacht? Nach 12 Jahren waren die Parteigänger und Speichellecker mitsamt ihren Spitzeln und Blockwarten gaaanz klein mit Stock und Hut…

      Antworten
    • Ich2 sagt:
      1. November 2025 um 21:07 Uhr

      Linke und denken

      Der war gut

      Antworten
  21. AFD Jogurt Lecker 🤤 sagt:
    1. November 2025 um 14:27 Uhr

    Werde ich mir sofort Kaufen, nur um euch Linken zu Triggern. 🤣👌

    Antworten
  22. ICH sagt:
    1. November 2025 um 14:56 Uhr

    „Guerilla-Marketing“…na sicher.😁 Aber wenigstens werden „die nach eigenen Angaben bereits Millionen Sticker“ von CAMPACT im Gegensatz zu anderen derartigen Institutionen nicht via NGO&Co durch Steuermittel finanziert, sondern nur durch private Idioten.

    Antworten
  23. Dani sagt:
    1. November 2025 um 15:38 Uhr

    Im Edeka war das Regal bis auf Eins leer. Den Letzten mit dem Aufkleber hab ich mir dann gekauft.

    Antworten
  24. Wennemann sagt:
    1. November 2025 um 16:16 Uhr

    Haben die Boykotteure auch schon die Gesinnung Ihres Bäckers, Stromversorgers oder Busfahrers geprüft? Wohlstandsverwahrloste, staatlich finanzierte Faulpelze bei ihrer Tätigkeit zur Stärkung von Unserer Demokratie. Nie würden diese Leute 8 Stunden täglich den Buckel krumm machen und Regale einräumen, Supermarktgänge reinigen, an der Kasse schuften oder auf einem Bauernhof die Milchwirtschaft in Gang halten.

    Antworten
  25. Rentner sagt:
    1. November 2025 um 16:38 Uhr

    Fragt doch mal bei der CDU nach. Der haben wir doch den Aufstieg der AfD zu verdanken!
    Vielleicht haben die auch Milch?!?!

    Antworten
  26. Anna sagt:
    1. November 2025 um 18:46 Uhr

    Würde ich gern kaufen auch für weitere Optionen Ich meine links beginnt sich zu disqualifizieren .Ich finde den Aufkleber gut ,nur Werbung für die AFD .

    Antworten
  27. Mir egal sagt:
    1. November 2025 um 19:02 Uhr

    Die Linken nehme ich nicht ernst.Schafe im Wolfspelz. 2029 wird alles besser 💙

    Antworten
  28. Ok. 😆 sagt:
    1. November 2025 um 19:58 Uhr

    Ich mag….Müller Milch.
    Bin ich jetzt Rääächts?
    Ok. 😆

    Antworten
  29. Ü30 sagt:
    1. November 2025 um 20:10 Uhr

    Was für ein Haufen bekloppter linker Spinner.

    Antworten
  30. Ich2 sagt:
    1. November 2025 um 21:11 Uhr

    Ich muss von solchen aktionen VORHER wissen @campact

    Hätte mir gern ein oder zwei gekauft, als greifbaren beweis menschlicher bekloppheit

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert