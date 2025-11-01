​„Jetzt mit AfD-Geschmack“: Linke Aktivisten bekleben in Halle (Saale) Müller-Joghurt wegen Weidel-Freundschaft

Was macht ein knallhellblauer Aufkleber auf Milchreis, Joghurt und Müllermilch-Flaschen in einem Kühlregal in Halle? Er will wachrütteln. Mit Slogans wie „Alles AfD oder was?“ anstelle des bekannten Werbespruchs oder dem zynischen „Jetzt mit AfD-Geschmack“ protestieren linke Aktivisten gegen die politischen Ansichten von Theo Müller, dem Gründer und Inhaber des Molkerei-Imperiums.

​Der Protest, der durch die Organisation Campact – Bewegt Politik initiiert und mit kostenlosen Stickerpaketen befeuert wird, hat nun auch in der Saalestadt sichtbare Spuren hinterlassen. Die beklebten Produkte tauchten kürzlich in einem EDEKA Markt in der Ludwig-Wucherer-Straße auf und sind nun auch in einem Konsum Markt in der Merseburger Straße zu sehen.

Die umstrittene Freundschaft: Müller und Alice Weidel

Der Kern des Protests ist die öffentlich bekannte Nähe von Theo Müller zur AfD-Chefin Alice Weidel. Müller, einer der reichsten Deutschen, der seinen Wohnsitz in die Schweiz verlegt hat, scheut die politische Auseinandersetzung nicht. Schon 2023 nannte er Weidel in einem Interview „Freundin“ und bestätigte Kontakte zu ihr.

​Zuletzt sorgte Müllers pompöse Geburtstagsparty auf dem Gelände der Weihenstephan-Molkerei in Freising für Schlagzeilen, bei der Alice Weidel ebenfalls zu Gast war. Obwohl Müller beteuert, keine Hinweise auf eine NS-Ideologie bei Weidel oder der Partei erkennen zu können und auch keine Unternehmensspenden an die AfD getätigt wurden, sehen Aktivisten seine öffentliche Sympathiebekundung als hochproblematisch an.

Campact formuliert die Kritik scharf: „Wer zu Müller-Produkten greift, unterstützt einen Milliardär, der Rechtsextreme salonfähig machen will.“

Der Campact-Blog betont, dass es nicht nur Parolen seien, die die AfD stark machten, sondern auch „Geld, Einfluss, Medien und prominente Unterstützer*innen“. Müller, dessen Unternehmensgruppe mit Marken wie Müllermilch, Landliebe, Weihenstephan, Sachsenmilch und Homann im Jahr 2024 einen Umsatz von rund 9,5 Milliarden Euro erzielte, ist in fast jedem Supermarkt präsent. Die Aktivisten argumentieren, dass Millionen Menschen durch ihren täglichen Griff zu seinen Produkten „nichtsahnend einen Sympathisanten der AfD finanzieren.“

Guerilla-Marketing im Kühlregal

Die Sticker selbst sind ein Akt des Guerilla-Marketings. Ein großer, hellblauer Aufkleber prangt auf Milchreis-Packungen, Joghurt-Bechern und Milchflaschen. Der Aufdruck spielt mit dem bekannten Markenbild: Der rote Pfeil, der üblicherweise den Preis anzeigt, zielt hier auf einen QR-Code.

​Das Kleingedruckte verrät, dass der Code zu Campact führt. Auf der Website wird die Aktion beworben: „Ein AfD-Logo im Supermarkt? Mit unseren Aufklebern auf Müllermilch und Co. klärst Du direkt im Supermarkt auf – nimm die Sticker in den Supermarkt mit und klebe sie einfach auf Müller-Produkte im Kühlregal.“ Die Organisation versendet dafür kostenfreie Stickerpakete an Interessierte.

​Die Aktion ist bewusst in einer rechtlichen Grauzone angesiedelt, die Campact jedoch klar umreißt: Das Bekleben ist grundsätzlich erlaubt, solange die Produkte nicht beschädigt werden und der Aufkleber leicht ablösbar ist. Die verschickten Sticker sind laut Campact so produziert, dass sie ohne Rückstände entfernt werden können. Dennoch fordern Supermarktbetreiber und Leser in Online-Debatten die Einhaltung des Eigentumsrechts an den Waren.

Die Lage in Halle: Lokaler Protest, bundesweite Debatte

Die Tatsache, dass der Protest nun auch in Supermärkten in Halle (Saale) sichtbar wird, unterstreicht die bundesweite Reichweite und den Erfolg der Campact-Aktion, die nach eigenen Angaben bereits Millionen Sticker verschickt hat. Der lokale Einzelhandel in Halle, vom EDEKA-Markt bis zum Konsum, wird damit unfreiwillig zur Bühne einer politischen Debatte, die weit über das Kühlregal hinausgeht.

Die Kaufentscheidung für die Hallenser am Regal wird für manche Kunden somit plötzlich zu einer politischen Stellungnahme. Ob die Aktion den gewünschten Effekt erzielt und Theo Müller zu einer Distanzierung von der AfD bewegt oder ob sie lediglich zu mehr Aufmerksamkeit für die Marke führt, bleibt abzuwarten. Eines ist jedoch klar: Das Thema AfD hat endgültig seinen Weg in die alltäglichsten Konsumgüter gefunden – Alles Müller oder was? – diese Frage hat in Halle und anderswo eine neue, politische Bedeutung bekommen.