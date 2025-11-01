Du bist Halle

Halloween erreicht Halle: zahlreiche Familien haben ihre Häuser und Vorgärten aufwändig dekoriert

von · 1. November 2025

29 Antworten

  1. Varg sagt:
    1. November 2025 um 08:31 Uhr

    „riefen das traditionelle „Süßes oder Saures!““
    Genau das rufen tatsächlich auch die meisten Kinder!
    Das passiert, wenn man eine vermeintliche Tradition übernehmen will.

    Nicht Wundern Kinder, wenn der Onkel Zitronen verteilt!

  2. JM sagt:
    1. November 2025 um 08:32 Uhr

    Jetzt kommen wieder die Kritiker: amerikanischer Mist und so. Mir gefällts! Toll, wieviel Mühe sich die Leute geben.

    • PaulusHallenser sagt:
      1. November 2025 um 12:17 Uhr

      JM,

      ich kann mit Halloween selbst nicht viel anfangen, aber meine Partnerin und meine Kinder lieben es. Ich freue mich einfach für die anderen mit und bewundere das Engagement, dass in Halloween gesteckt wird.

      • Ach Pauli, wieder geschwindelt sagt:
        1. November 2025 um 13:36 Uhr

        Du hast doch gar keine Kinder und keine Partnerin. Und du würdest niemals „deine“ Kinder abends im dunklen durch die Gegend ziehen lassen. Und mit dem Auto kann man keine Süßigkeiten erbetteln. Und Freude für andere Menschen empfindest du nicht, eher Verachtung.

  3. Julius B. sagt:
    1. November 2025 um 09:22 Uhr

    So einen Mist hätte es in der DDR nicht gegeben.

    • tja... sagt:
      1. November 2025 um 10:45 Uhr

      Mangelwirtschaft ist vorbei.

    • Nasowas sagt:
      1. November 2025 um 10:47 Uhr

      Genau !!!

    • Geist der vergangenen Weihnacht sagt:
      1. November 2025 um 10:53 Uhr

      Stimmt. Und wenn doch, hat man über diese subversiven Elemente eine Akte anlegt. Wer sein Haus amerikanisch schmückt, wer weiss ob der nicht im Keller den Umsturz plant. Schöne alte Zeit. Da war alles besser.

    • Hinweis sagt:
      1. November 2025 um 11:04 Uhr

      Die „DDR“ wollte sogar Weihnachten abschaffen. Dafür gab es Fackelumzüge am Vorabend des 1. Mai und des 7. Oktober. Mhm, warum ist dieses Land nochmal krachend untergegangen?

    • Franz2 sagt:
      1. November 2025 um 11:34 Uhr

      Ja, deshalb existiert deine geliebte DDR auch nichtmehr.

    • ähm sagt:
      1. November 2025 um 13:34 Uhr

      Dafür Gängelei, Terror, Folter, Mord, uvm

    • Nasowas sagt:
      1. November 2025 um 13:50 Uhr

      Dem stimme ich 100 % zu.

    • Rentner sagt:
      1. November 2025 um 15:56 Uhr

      Ich weiß nicht mehr, wann und zu welchem Anlass es war, aber es war zu tiefsten DDR-Zeiten.
      Einer hatte die Idee, die anderen machten mit. Wir sangen
      Ich bin der kleine König
      gebt mir nicht so wenig
      lasst mich nicht so lange stehn
      Ich will noch etwas weiter gehn.

      Ob da jemand reagiert hat, kann ich mich nicht erinnern. Und wir haben nicht geklingelt, waren nur auf der Straße. Außerdem waren wir immer mal in dem Gebiet, also zwar nicht richtig bekannt, aber auch nicht völlig anonym.

      Übrigens wollte ich vor Jahren das mal in UK erleben, nachdem ich davon gelesen hatte.
      Da ich bei einem Rückfluf von Heathrow nach Leipzig mein Gepäck erst Wochen später erhielt, hatte ich mal höflich nachgefragt, wie es mit einem Freiflug aussieht, aber nix.
      Zum Glück wars der Rückflug, Hinflug wäre verheerend gewesen, da ich gleich weiter nach Schottland gefahren und dann gewandert bin.

  4. EFH sagt:
    1. November 2025 um 10:22 Uhr

    Ich habe mein Haus samt Tor verschlossen um nicht Bekanntschaft mit fordernden Bälgern zu machen.

  5. Nasowas sagt:
    1. November 2025 um 10:30 Uhr

    Es wiederholt sich : „Panem et circenses“
    ( Brot und Spiele)……

  6. Thomas sagt:
    1. November 2025 um 10:47 Uhr

    Es passt zu den einfältigen Bewohnern der EFH Neubau-Ghettos, sich solchen amerikanischen Dummschiss auszuliefern. Aber das diesem Müll auch medial eine Plattform gegeben wird ist einfach widerlich. Der 31. Oktober ist der Tag der Reformation und nichts anderes.

    • PaulusHallenser sagt:
      1. November 2025 um 12:21 Uhr

      „Es passt zu den einfältigen Bewohnern der EFH Neubau-Ghettos, sich solchen amerikanischen Dummschiss auszuliefern.“

      Thomas,

      wir leben in einem freien Land, in dem jeder das feiern kann, was er auch feiern möchte.

      Außerdem: Vernehme ich da gerade Neid auf Einfamilienhauseigentümer?

      „Aber das diesem Müll auch medial eine Plattform gegeben wird ist einfach widerlich.“

      Das nennt sich Pressefreiheit und ist ein sehr hohes Gut.

      „Der 31. Oktober ist der Tag der Reformation und nichts anderes.“

      Der 31. Oktober ist genau das, wofür es jeder individuell für sich selbst hält. 🙂

  7. Tommy sagt:
    1. November 2025 um 10:48 Uhr

    Julius,warst du im Kinderheim? Das haben wir zu DDR-Zeiten ebenfalls erlebt.
    Sind durchs Treppenhaus gestiefelt und haben bei den Leuten geklingelt.
    Süßes oder Saures.

  8. Seltener Gast sagt:
    1. November 2025 um 13:02 Uhr

    Lasst doch den Kindern und Erwachsenen ihren Spass. Viel schlimmer waren die Gestalten, die dachten, das Silvester ist. Es gab ja Geld. Da kann man seine Grundsicherung schon mal in die Luft böllern.

  9. SagJaNur sagt:
    1. November 2025 um 13:38 Uhr

    Viel schlimmer als die bettelnden Kinder war das ständige Knallern. Da könnte das Ordnungsamt oder die Polizei mal einschreiten. Aber die beschützen ja lieber die 10 Hanseln der Montagsdemo …

  10. Bildung hilft… sagt:
    1. November 2025 um 13:52 Uhr

    denn der Ursprung des heutigen Halloweenfestes stammt von einem Erntedankfest der Kelten und erst die Iren haben es nach Amerika gebracht. Also warum nicht ein bisschen feiern, die Welt ist traurig genug.
    Die ewigen Nörgler und Neider können doch einfach ihre Tür zu lassen, wenn es klingelt!

    • ...man muss nur wollen sagt:
      1. November 2025 um 14:35 Uhr

      Und ähnlich wie Weihnachten wurde es – von der christlichen Kirche – erst versucht zu verbieten und dann einfach vereinnahmt und kommerzialisiert.

      Aber Nulli & Co. wissen so wenige über irgendwas, dass es für sie ausreicht, selbstgefällig platte und populistische Kampfwörter rauszurülpsen, um sich gut zu fühlen und ebenso selbsterdachte „Traditionen“ zu beschwören.

