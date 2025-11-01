Halloween erreicht Halle: zahlreiche Familien haben ihre Häuser und Vorgärten aufwändig dekoriert
Halloween hat sich längst einen festen Platz im Kalender vieler Hallenserinnen und Hallenser erobert. Was früher vor allem als amerikanischer Brauch galt, ist heute ein Highlight im Herbst – mit Süßigkeitenjagd, aufwendig geschmückten Vorgärten und fantasievollen Kostümen. Am vergangenen Freitagabend zeigte sich: Auch Halle liebt den Schrecken – und das mit Begeisterung.
Kleine Geister auf großer Tour
Schon kurz nach Einbruch der Dunkelheit waren die Straßen voller kleiner Hexen, Skelette und Zombies. Mit Eimern, Kürbissen oder Beuteln zogen die Kinder durch die Viertel und riefen das traditionelle „Süßes oder Saures!“. Besonders in den Wohngebieten rund um Büschdorf, Gesundbrunnen und Wörmlitz klopfte es an vielen Türen im Minutentakt.
Auch viele Erwachsene hatten sich dem Spaß angeschlossen: Man sah Vampire an der Straßenbahnhaltestelle, wandelnde Mumien auf den Gehwegen und ganze Familien, die im Partnerlook spukten. Die Stadt schien für eine Nacht wie verzaubert – ein Mix aus Karneval, Kunsthandwerk und schaurigem Theaterspiel.
Ein Hauch von „Fluch der Karibik“ in Büschdorf
Ein echter Publikumsmagnet war in diesem Jahr das Haus der Familie Schwarz im Ringelnatterweg. Dort verwandelte sich der Vorgarten in eine filmreife Kulisse, inspiriert von Fluch der Karibik. Zwischen Nebelschwaden und Totenschädeln thronte „Jack Sparrow“ persönlich – wenn auch in deutlich gruseligerer Variante.
„Ich plane das eigentlich das ganze Jahr über“, erzählt Jana Schwarz lachend. „Auf Flohmärkten finde ich immer wieder Deko-Schätze“. Alte Fässer, Schiffstaue oder Laternen. Und manches entsteht einfach in der Garage mit Farbe, Holz und Fantasie. Und ihr Mann musste auch persönlich Hand anlegen, anderthalb Wochen hat er am Boot gebaut.
Ihr Halloween-Haus hat sich längst zu einem Geheimtipp entwickelt. Besucherinnen und Besucher kamen mit der Straßenbahn aus allen Ecken Halles, um den Piratenfriedhof zu bestaunen. Für das kommende Jahr hat die kreative Büschdorferin schon Pläne: Das nächste Thema steht, sagt sie Und ein 3D-Drucker soll ihr helfen, spezielle Figuren selbst zu gestalten – das spart Kosten und macht das Ganze noch individueller.
Wenn Nachbarn zu Bühnenbildnern werden
Nicht nur in Büschdorf, auch in anderen Stadtteilen wurde mit Leidenschaft dekoriert. Im Schkopauer Weg grinsten Skelette aus dem Vorgarten, am Pfeilkrautweg spukten Geister durch beleuchtete Fenster, und im Wismarer Weg stand eine ganze Mumienfamilie Spalier.
Viele Nachbarn helfen sich gegenseitig beim Aufbau oder tauschen Dekoideen. „Das macht einfach Spaß, und die Kinder lieben es“, erzählt eine Anwohnerin. „Es ist fast wie ein kleines Straßenfest – nur eben in gruselig.“
Familienprogramm mit Spaßfaktor
Auch das BWG Erlebnishaus am Holzplatz hatte ein volles Programm: Kürbisschnitzen, Laternenbasteln, Mumienwickeln und ein Kostümwettbewerb sorgten für Begeisterung bei Jung und Alt. Besonders beliebt war der anschließende Laternenumzug, der das Viertel in warmes Licht tauchte – ein schöner Kontrast zu all dem Spuk.
Das Halloween-Fieber macht auch vor den Stadtgrenzen keinen Halt. In Merseburg etwa baut Ronny aus der Meuschauer Straße seit Jahren an seinem eigenen „Horrorhaus“. Einen ganzen Monat lang werkelt er an Kulissen, Lichteffekten und Spezialeffekten.
Jetzt kommen wieder die Kritiker: amerikanischer Mist und so. Mir gefällts! Toll, wieviel Mühe sich die Leute geben.
ich kann mit Halloween selbst nicht viel anfangen, aber meine Partnerin und meine Kinder lieben es. Ich freue mich einfach für die anderen mit und bewundere das Engagement, dass in Halloween gesteckt wird.
Es passt zu den einfältigen Bewohnern der EFH Neubau-Ghettos, sich solchen amerikanischen Dummschiss auszuliefern. Aber das diesem Müll auch medial eine Plattform gegeben wird ist einfach widerlich. Der 31. Oktober ist der Tag der Reformation und nichts anderes.
Lasst doch den Kindern und Erwachsenen ihren Spass.
denn der Ursprung des heutigen Halloweenfestes stammt von einem Erntedankfest der Kelten und erst die Iren haben es nach Amerika gebracht. Also warum nicht ein bisschen feiern, die Welt ist traurig genug.
