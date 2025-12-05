Du bist Halle

KI in Halle (Saale): Stadt bewirbt sich erfolgreich um Fördermittel und startet Projekt zu Anwendung Künstlicher Intelligenz

von · 5. Dezember 2025

  1. Hans-Karl sagt:
    5. Dezember 2025 um 16:59 Uhr

    Ich begreife beim besten Willen nicht, warum Projekte, welche die Effizienz der Verwaltung steigern sollen, vom Land gefördert werden müssen. Falls es wirklich sinnvolle Projekte sind und eine Effizienzsteigerung erkennbar sein wird, wird sich eine Bank finden, welche diese Entwicklungen (auch bei externen Zulieferern) vorfinanziert und über die Zinsen ihr Geschäft macht. Solche Finanzierung aus Steuermitteln brauchen nur Projekte, welche eben keine Kosten einsparen werden.

  2. Consultant sagt:
    5. Dezember 2025 um 18:16 Uhr

    Ich will ja nicht unken, aber bei dem Budget von 140.000€ ist vorprogrammiert, dass es scheitern muss. Die 140.000 gehen doch alleine schon für die Consultants drauf, aber dann hat man wenigstens eine schöne Powerpoint Präsentation, die ganz allgemein zeigt wie es gehen könnte.
    Das Traurige ist, dass es immer irgendwie Insellösungen gibt und kein einhaltliches Gesamtkonzept. Man sieht es gerade wieder bei der Bundeswehr, wie schwer es ist knapp 200 unterschiedliche Systeme zu homogenisieren. Und so sieht es auch mit dem Digitalplan für Deutschland aus, da hängen wie ja mittlerweile auch Jahre hinter den Zielen hinterher. Pragmatische Lösungen gibt es halt nicht, weil es nicht ausreicht 99,9% abzudecken, man will in Deutschland immer 110%. Und so gucken wir dann wieder zu wie andere Länder es „einfach“ machen.

  3. Uhu sagt:
    5. Dezember 2025 um 18:42 Uhr

    Ich weiß nicht ob die überhaupt damit klar kommen, diese Experten.

