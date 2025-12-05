Unfall zwischen Straßenbahn und PKW in Büschdorf: Feuerwehr muss Fahrer befreien

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag in der Delitzscher Straße in Halle (Saale) ereignet. In Höhe Einkaufszentrum Büschdorfer Mitte stießen eine Straßenbahn und ein abbiegendes Auto zusammen. Die Feuerwehr musste den Autofahrer befreien.

Derzeit ist der Straßenbahnverkehr nach Büschdorf unterbrochen.