Unfall zwischen Straßenbahn und PKW in Büschdorf: Feuerwehr muss Fahrer befreien

von · 5. Dezember 2025

  1. Aha sagt:
    5. Dezember 2025 um 15:44 Uhr

    Na wie ist kracht es denn hier noch? Wissen die alle nicht, dass die Bahn Vorfahrt hat und muss die Bahn an dieser Stelle volles Tempo fahren?

  2. reichtsnunmal? sagt:
    5. Dezember 2025 um 16:48 Uhr

    Wir haben es praktisch live erlebt… aber auch die „Wurfweite“ des Autos zeigt die hohe Geschwindigkeit der Bahn. Natürlich, sie hat Vorfahrt und die Autofahrer müssten sie sehen. Trotzdem kann man als Bahn ja wohl an einer derart unfalllastigen Stelle mal die scheiß 10 Meter langsamer durchfahren, von jedem Verkehrsteilnehmer wird zu Recht verlangt, an gefährlichen Stellen vorsichtig und langsam zu fahren, zumal genau diese Stelle fast wöchentlich schwere Unfälle hervorbringt, seit vielen Jahren, warum auch immer.

