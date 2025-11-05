Jungs kommen aus dem Gebüsch gesprungen und bestehlen Seniorin in der Richard-Paulick-Straße

Bereits am Sonntagmittag kurz nach 12 Uhr kam es zu einem Diebstahlsdelikt in der Richard-Paulick-Straße in Halle-Neustadt. Betroffen ist eine ältere Dame, die hier an der Bushaltestelle stand.

Als ihr Handy klingelt, kamen plötzlich drei Jungen aus dem Gebüsch gesprungen, schnappten sich Handy und Portemonnaie mit 200 Euro Bargeld und rannten mit ihrer Beute weg.

“Derzeitig ermittelt die hiesige Polizei gegen drei unbekannte Tatverdächtige wegen des Tatbestandes des Diebstahls”, sagt Polizeisprecher Thomas Müller. Die Jungen sollen etwa 12 bis 14 Jahre alt gewesen sein mit südländischem Aussehen. Einen von ihnen soll einen auffällig karierten Zweiteiler getragen haben.

Die alarmierte Polizei konnte keine Tatverdächtigen mehr ausfindig machen.