Jungs kommen aus dem Gebüsch gesprungen und bestehlen Seniorin in der Richard-Paulick-Straße

von · 5. November 2025

13 Antworten

  1. Hans-Karl sagt:
    5. November 2025 um 20:24 Uhr

    Man kann den regierenden Parteien nur raten, diese Probleme ein für alle Mal zu lösen. Ansonsten wirds eine absolute Mehrheit geben. Und das zu Recht.

  2. Neustädter Nr 2 sagt:
    5. November 2025 um 20:45 Uhr

    So langsam glaube ich dass es immer die gleichen Kinder sind. Es klappt ja gut für die…

  3. Detlef sagt:
    5. November 2025 um 20:50 Uhr

    Das zeigt,das man die Bestrafung auf 12 Jahren runter setzen muss.

  4. 10010110 sagt:
    5. November 2025 um 21:00 Uhr

    Das „Stadtbild“ in der Richard-Paulick-Straße ist auch nicht wiederzuerkennen, im Vergleich zum Zustand vor 20 Jahren. Und ich frage mich, wer von den politischen Entscheidungsträgern diese Entwicklung so gut finden kann, dass er keinen Anlass sieht, da irgendwas zu tun, und warum das so ist.

  5. Merlin sagt:
    5. November 2025 um 21:08 Uhr

    Ekelhaft 🤮, einfach wie zu DDR Zeiten , Jugendstrafe mit allen Nachteilen . Richtig bestrafen gilt hier , die lernen es nie . Alte Leute bestehlen , das ist feige und einfach unfassbar . Wie abartig muss man sein bitte ? Ich hoffe das Karma schlägt zurück.

  6. Tinny sagt:
    5. November 2025 um 21:32 Uhr

    Ist schon ein Wahnsinn. Tagtäglich dieselben Meldungen.
    Ich bin explizit kein AfD-Wähler und werde dies wohl auch nie. Aber dass die Parteien der Mitte kein Konzept entwickeln können, um die hiesigen Bürger zu schützen, macht mich schon sprachlos.
    Rentner, die beraubt werden. Mütter, die Angst um ihre Kinder haben (zu diesen gehöre ich)… ein total schlechtes Sicherheitsgefühl… das sollte nicht unsere Zukunft sein.
    Bringt die friedlichen Zuwanderer in Arbeit und schiebt die Kriminellen ab. Wenn jemand hier Rentner beraubt oder Mitmenschen bedroht und angreift, ist es egal, ob es in dessen Heimatland friedlich ist. Diese Leute müssen weg.

    Ich komme ursprünglich aus einem anderen Bundesland. Ich weiß von Kindesbeinen an, dass Integration und friedliches Zusammenleben möglich sind. Ich bin „multikulti“ aufgewachsen und sehr zufrieden damit.

    Dass irgendwelchen Kriminellen hier nicht das Handwerk gelegt wird und dadurch Massen an friedfertigen und fleißigen Zuwanderern automatisch mit in den Dreck gezogen werden, finde ich einfach schockierend.

  7. Bürger sagt:
    5. November 2025 um 21:42 Uhr

    Haben die Omas gegen Rechts schon eine Demo angemeldet? Wird @Martin Bochmann teilnehmen?

  8. Entchen sagt:
    5. November 2025 um 21:42 Uhr

    Schon wieder? Unfassbar!

