Jungs kommen aus dem Gebüsch gesprungen und bestehlen Seniorin in der Richard-Paulick-Straße
Bereits am Sonntagmittag kurz nach 12 Uhr kam es zu einem Diebstahlsdelikt in der Richard-Paulick-Straße in Halle-Neustadt. Betroffen ist eine ältere Dame, die hier an der Bushaltestelle stand.
Als ihr Handy klingelt, kamen plötzlich drei Jungen aus dem Gebüsch gesprungen, schnappten sich Handy und Portemonnaie mit 200 Euro Bargeld und rannten mit ihrer Beute weg.
“Derzeitig ermittelt die hiesige Polizei gegen drei unbekannte Tatverdächtige wegen des Tatbestandes des Diebstahls”, sagt Polizeisprecher Thomas Müller. Die Jungen sollen etwa 12 bis 14 Jahre alt gewesen sein mit südländischem Aussehen. Einen von ihnen soll einen auffällig karierten Zweiteiler getragen haben.
Die alarmierte Polizei konnte keine Tatverdächtigen mehr ausfindig machen.
Man kann den regierenden Parteien nur raten, diese Probleme ein für alle Mal zu lösen. Ansonsten wirds eine absolute Mehrheit geben. Und das zu Recht.
So langsam glaube ich dass es immer die gleichen Kinder sind. Es klappt ja gut für die…
Das zeigt,das man die Bestrafung auf 12 Jahren runter setzen muss.
So ist es , die werden alle mit Samthandschuhen angefasst .
Wie in Großbritannien, meinst Du? Dort wurde nach den rechtsradikalen Krawallen von Southport ja sehr schnell reagiert und die meisten Straftäter fuhren sofort in den Knast ein.
Und der jüngste Neonazi, der in den Knast kam, war tatsächlich ein 12jähriger, weil gerade strafmündig geworden.
So muss das sein. Wer nicht hören will muss fühlen wie hart das Leben ist.
Das „Stadtbild“ in der Richard-Paulick-Straße ist auch nicht wiederzuerkennen, im Vergleich zum Zustand vor 20 Jahren. Und ich frage mich, wer von den politischen Entscheidungsträgern diese Entwicklung so gut finden kann, dass er keinen Anlass sieht, da irgendwas zu tun, und warum das so ist.
Beschreib mal das (von dir wahrgenommene?) „Stadtbild“ von vor 20 Jahren.
Spare nicht mit Details. 🙂 🙂
Ekelhaft 🤮, einfach wie zu DDR Zeiten , Jugendstrafe mit allen Nachteilen . Richtig bestrafen gilt hier , die lernen es nie . Alte Leute bestehlen , das ist feige und einfach unfassbar . Wie abartig muss man sein bitte ? Ich hoffe das Karma schlägt zurück.
Ist schon ein Wahnsinn. Tagtäglich dieselben Meldungen.
Ich bin explizit kein AfD-Wähler und werde dies wohl auch nie. Aber dass die Parteien der Mitte kein Konzept entwickeln können, um die hiesigen Bürger zu schützen, macht mich schon sprachlos.
Rentner, die beraubt werden. Mütter, die Angst um ihre Kinder haben (zu diesen gehöre ich)… ein total schlechtes Sicherheitsgefühl… das sollte nicht unsere Zukunft sein.
Bringt die friedlichen Zuwanderer in Arbeit und schiebt die Kriminellen ab. Wenn jemand hier Rentner beraubt oder Mitmenschen bedroht und angreift, ist es egal, ob es in dessen Heimatland friedlich ist. Diese Leute müssen weg.
Ich komme ursprünglich aus einem anderen Bundesland. Ich weiß von Kindesbeinen an, dass Integration und friedliches Zusammenleben möglich sind. Ich bin „multikulti“ aufgewachsen und sehr zufrieden damit.
Dass irgendwelchen Kriminellen hier nicht das Handwerk gelegt wird und dadurch Massen an friedfertigen und fleißigen Zuwanderern automatisch mit in den Dreck gezogen werden, finde ich einfach schockierend.
Haben die Omas gegen Rechts schon eine Demo angemeldet? Wird @Martin Bochmann teilnehmen?
Ach, da bin ich aber verblüfft. Du meinst also, es sind rechtsradikale Straftäter? Wohl Bekannte von Dir?
Schon wieder? Unfassbar!