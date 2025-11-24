Mann mit Haftbefehl am Hauptbahnhof Halle gestellt, Bekannte zahlt Strafe

Am Samstag, den 22. November 2025 kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei in den frühen Abendstunden einen 31-Jährigen im Hauptbahnhof Halle (Saale). Vor Ort konnte seine Identität zweifelsfrei festgestellt werden. Die Überprüfung seiner Personalien mit dem polizeilichen Fahndungsbestand ergab dabei, dass die Staatsanwaltschaft München II per Vollstreckungshaftbefehl nach dem Deutschen suchte.

Grundlage war ein Strafbefehl des Amtsgerichts Miesbach aus Juli des vergangenen Jahres. Der Gesuchte war wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 600 Euro beziehungsweise zu 40 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt worden. Da der Mann weder den offenen Betrag beglich noch sich dem Strafantritt stellte, erließ die benannte Staatsanwaltschaft den Haftbefehl.

Nur die Begleichung des haftabwendenden Betrages von 240 Euro konnte die Verbringung in eine Justizvollzugsanstalt abwenden. Eine Bekannte des 31-Jährigen zahlte den offenen Betrag bei der Bundespolizei in Dessau-Roßlau ein, sodass der Deutsche nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden konnte. Abschließend wurde die ausschreibende Behörde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.