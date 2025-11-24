Du bist Halle

Durchschnittliche Entgelte bei 44.524 Euro in Sachsen-Anhalt: Saalekreis und Halle haben die höchsten Löhne im Land

von · 24. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Eine Antwort

  1. PaulusHallenser sagt:
    24. November 2025 um 11:19 Uhr

    „Das Arbeitnehmerentgelt setzt sich zusammen aus den Bruttolöhnen und -gehältern sowie den tatsächlichen und unterstellten Sozialbeiträgen der Arbeitgeber.“

    Also ist der Anstieg eher negativ zu sehen, da die Arbeitnehmerentgelte auch durch den Anstieg der Sozialabgaben wie Krankenversicherung und Pflegeversicherung steigen. Das hat negative Auswirkungen auf den Standort Sachsen-Anhalt.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert