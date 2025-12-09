Massiver Wasserrohrbruch legt Teutschenthal lahm – Durchgangsstraße vorerst gesperrt

Ein Rohrbruch sorgt in Teutschenthal derzeit für massive Probleme. Die Friedrich-Henze-Straße ist vorerst vollgesperrt. Die Straße wird im Bereich der Einmündungen Marckerstraße / Karl-John-Straße unweit der Sparkasse derzeit aufgebaggert.



Geborsten ist eine 150mm Gußleitung. Zahlreiche Haushalte haben derzeit kein Wasser. Ziel ist es, noch heute die Wasserversorgung wieder herzustellen. Für den morgigen Tag ist bereits der Deckenschluss geplant, so dass der Verkehr wieder rollen kann.



Die Sperrrung hat auch Auswirkungen auf den Bus-Verkehr: Linie 312 aktuell folgende Haltestellen nicht bedienen: Teutschenthal: Bäckerei Boltze, Sparkasse. Linie 326 kann folgende Haltestellen nicht bedienen: Teutschenthal: Bäckerei Boltze, Sparkasse, Oleanderweg.



Im Rahmen der Arbeiten wurde auch eine nicht im Plan eingezeichnete Glasfaserleitung beschädigt. Noch ist unklar, wem diese gehört.

