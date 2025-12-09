Sachbeschädigung in Diemitz: Tatverdächtige gestellt

Am 09.12.2025 kam es gegen 01:15 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einer Plexiglasscheibe bei einem Einkaufsmarkt in der Berliner Straße. Vor Ort konnten vier Personen im Alter von 17 – 30 Jahren angetroffen werden, unter ihnen die zwei Tatverdächtigen der Sachbeschädigung. Beide sollen gewaltsam auf die Scheibe eingewirkt haben, bis diese zerstört wurde. Es erfolgte eine Identitätsfeststellung sowie eine fotografische Sicherung.

