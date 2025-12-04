Du bist Halle

Impflücke bei Gürtelrose in Sachsen-Anhalt

von · 4. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

32 Antworten

  1. Pfleger sagt:
    4. Dezember 2025 um 06:45 Uhr

    Gürtelrose ist eine der häufigsten Nebenwirkungen der Corona-Impfung, darf jeder selbst auf dem Beipackzettel nachlesen. Wenn er ihn denn bekommt. Also ein prima Geschäftsmodell von Pfizer: Du hast Gürtelrose von Impfung? Wir haben Impfung gegen Gürtelrose.

    Ca. 70% der Menschen tragen den Erreger in sich, zum Ausbruch kommt die Krankheit aber nur, wenn das Immunsystem geschwächt wird. Wodurch passiert das bloß plötzlich so häufig?

    Antworten
    • wieder deine Lügen sagt:
      4. Dezember 2025 um 08:20 Uhr

      Du hast keine Gürtelrose. Wie oft wurdest du gegen „Corona“ geimpft?

      Du weißt anscheinend nicht mal, wie eine Impfung in zeitlicher Hinsicht wirkt.

      Antworten
    • Dudel Sede sagt:
      4. Dezember 2025 um 09:55 Uhr

      @Pfleger
      Wahrheiten 👆🏻die nicht gern gelesen werden!

      Schaut euch die Trollkommentarte zum eigentlich wichtigen Thema an.

      Nicht war @wiederdeineluegen…

      Antworten
      • hehehe sagt:
        4. Dezember 2025 um 11:21 Uhr

        Wahrheiten

        es sei denn man glaubt an Wissenschaft und Logik

        Antworten
      • SagJaNur sagt:
        4. Dezember 2025 um 13:53 Uhr

        „Wahrheiten“, für die es keine seriösen Quellen gibt. Aber Medienkompetenz ist halt nicht jedermanns Sache …

        Antworten
        • Schweig lieber, sonst blmierst Du Dich noch mehr sagt:
          4. Dezember 2025 um 16:08 Uhr

          Was hat Wahrheit mit seriöser Quelle zu tun? Wahrheit ist unabhängig davon, ob sie erkannt wurde oder nicht. Wer bestimmt gleich, was seriös und was unseriös ist?
          So viel zu Deinem Verständnis des Modewortes (mit begrenzter Halbwertszeit): Medienkompetenz!

          Antworten
          • medial kompetent und unblmiert sagt:
            4. Dezember 2025 um 18:00 Uhr

            „Was hat Wahrheit mit seriöser Quelle zu tun?“

            Es ist wahrscheinlicher, die Wahrheit von einer seriösen Quelle zu erfahren. Umgekehrt ist bei unseriösen Quellen eher so, dass dort das Gegenteil von Wahrheit verbreitet wird.

            Kannst ja mal nachschlagen, was „seriös“ bedeutet. Dann kommst du vielleicht auch drauf, wie man diese Eigenschaft bestimmen kann.

    • J sagt:
      4. Dezember 2025 um 10:09 Uhr

      Die Erkrankungsrate erhöht sich übrigens drastisch, wenn Chemtrails am Himmel sind. Kommt dann noch ein Neumond dazu, dann erkrankt man sofort. Unausweichlich.

      Entgegen anders lautender Aussagen sorgt eine schwarze Katze die von links nach rechts über die Straße läuft übrigens dafür, dass das Erkrankungsrisiko sinkt. Also immer schön schauen, wo es gerade Katzen gibt …

      Antworten
    • Mensch sagt:
      4. Dezember 2025 um 16:31 Uhr

      @Pfleger ,Herr laß Hirn vom Himmel regnen .

      Antworten
    • Martin Bochmann sagt:
      4. Dezember 2025 um 21:48 Uhr

      Na immerhin, gut, dass Du wenigstens nach Deinem Pfleger rufst.

      Antworten
    • @Pfleger sagt:
      4. Dezember 2025 um 22:03 Uhr

      Was pflegst du denn?
      Vielleicht Fußabtreter?

      Antworten
    • Martin Bochmann sagt:
      4. Dezember 2025 um 22:24 Uhr

      Ach, und um die Frage: „Wodurch passiert das bloß plötzlich so häufig?“ zu beantworten: Bei mir war es eine Strahlenchemo kurz davor. Aber die hatte ich bisher nur einmal, nicht häufig.

      Antworten
  2. HAL63 sagt:
    4. Dezember 2025 um 06:57 Uhr

    Ich bin 63 Jahre alt und meine Hausärztin hat mir direkt abgeraten. Ihre Meinung ist niedriges Risiko zu erkranken und unklare Nebenwirkungen durch die Impfung.

    Antworten
  3. Detlef sagt:
    4. Dezember 2025 um 11:17 Uhr

    Hab mich innerhalb meiner 70 Jahre noch nie gegen Gürtelrose impfen lassen. Alles gut

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert