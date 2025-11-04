Du bist Halle

Neuer Immissionsschutzbericht für Sachsen-Anhalt: Paracelsusstraße ist die dreckigste Straße im ganzen Land

von · 4. November 2025

6 Antworten

  1. naja sagt:
    4. November 2025 um 11:39 Uhr

    Zumindest die dreckigste Straße mit Messstation …

  2. Bürger sagt:
    4. November 2025 um 11:46 Uhr

    Und was ist die Ursache? Die seit 20 Jahren anhaltende Verhinderung der A143 als Umgehung für den Schwerlastverkehr.

  3. Luftikus sagt:
    4. November 2025 um 11:50 Uhr

    Na nur gut dass die dreckige Luft nur in dieser Straße ist und sich nicht ausbreitet. 😆

  4. Arbeiter*innenstandpunkt sagt:
    4. November 2025 um 11:52 Uhr

    Immer dickere Autos aus dem Drang nach Maximalprofiten, wenig attraktiver ÖPNV im Einzugsgebiet der Stadt, Zersiedelung durch kleinbürgerliches Streben nach den „eigenen vier Wänden“, …Kapitalismus* tötet…zum Beispiel durch die gesundheitliche Belastung der Anwohner hier.
    *Und ja, die Umweltverschmutzung in der DDR hatte mit Profitstreben zu tun, echter Sozialismus dagegen bedeutet auch echter Umweltschutz durch gesamtwirtschaftliche Planung statt einzelbetriebliches Profistreben, unter der Leitlinie der Einheit von Mensch und Natur.

  5. Tom sagt:
    4. November 2025 um 12:57 Uhr

    Das ändert sich wenn die A 143 fertig ist 🤭

