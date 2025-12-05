Pakete packen statt technische Fragen lösen: DELL Technologies packt 185 Pakete für die AWO Aktion Sterntaler

Am DELL Technologies Standort in Halle (Saale), wo man sich sonst eher mit technischen Fragen auseinandersetzt, wurden gestern fleißig Schleifen gebunden, Geschenkpapier zurechtgeschnitten und bei weihnachtlicher Musik in geselliger Runde Geschenke verpackt. Das deutsche Leadership Team verpackte 40 Pakete für die AWO-Aktion „Sterntaler“.

Die Initiative sei aus dem Engagement einer der acht Employee Resource Groups (ERGs) entstanden. Man beteilige sich seit über zehn Jahren kontinuierlich daran, was ein Zeichen dafür sei, wie sehr ihnen dieses Projekt am Herzen liege, sagte Ingo Gehrke, Site Leader Halle DELL Technologies. Insgesamt seien in diesem Jahr so 185 Pakete zusammen gekommen, was ein starkes gemeinsames Zeichen der Verbundenheit darstelle. „Für unsere Mitarbeitenden ist die Aktion ein echtes Herzensprojekt. Genau deshalb unterstützen wir sie seit so vielen Jahren mit großer Begeisterung – und schaffen es jedes Jahr, noch mehr Menschen mit unserem Engagement glücklich zu machen“, so Gehrke.