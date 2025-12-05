Du bist Halle

12 Kilogramm Weihnachtskekse für den guten Zweck: Behindertenbeirat bäckt für die Bahnhofsmission

von · 5. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

2 Antworten

  1. Wintersonne sagt:
    5. Dezember 2025 um 14:14 Uhr

    Herzlichen Dank an den Behindertenverband und die Vertreter der Selbshilfegruppen Krebserkrankter, nicht für die Trittbrettfahrer .

    Antworten
  2. PaulusHallenser sagt:
    5. Dezember 2025 um 17:10 Uhr

    Es ist mal wieder Wahlkampfzeit. Woran kann man das merken? Katja Pähle tritt öffentlich in Halle auf. Offenbar wird das alte „Erfolgsmodell“ aus dem Jahr 2021 wieder aus der Versenkung geholt, als sie in Halle großsprecherisch verkündete, die nächste Ministerpräsidentin des LSA zu werden, woraus bekanntlich nichts wurde. Flankiert wird die Genossin von einem jungen dynamischen Herrn, der im Schweiße seines Angesichts als selbstständiger Unternehmer und selbsternannter Retter des Südstadtcenters noch Zeit hat, für andere Menschen Weihnachtskekse zu backen.

    Mal grundsätzlich: Ich finde es sehr ehrenwert, wenn sich Menschen für Menschen mit Behinderungen einsetzen. Nur sollten Aktionen wie das Keksebacken nicht für den Wahlkampf instrumentalisiert werden. Denn so etwas ist einfach nur unwürdig und nicht in Ordnung gegenüber Menschen mit Behinderungen.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert