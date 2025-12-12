Du bist Halle

Rad- und Gehweg am Ostufer des Hufeisensee zwischen Kanena und Büschdorf: Stadtverwaltung hofft auf Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes

von · 12. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert