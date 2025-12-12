Nach Fund von 150 Gramm Sprengkörper in Halle-Neustadt: laut Polizei keine akute Gefahr – war es ein “Mega-Böller”?

Einen spektakulären Zufallsfund hatte die hallesche Polizei in der Nacht zu Sonntag gemacht. Eigentlich wollte sich ein Auto einer Verkehrskontrolle unterziehen. Doch der Fahrer gab Gas. Erst am Saalecenter war Stopp: das Auto kam nicht mehr weiter.

Neben Drogen hat die Polizei auch einen Sprengkörper mit 150 Gramm Netto-Explosivmasse gefunden. “Bei dem Sprengkörper handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um industriell hergestellte Pyrotechnik ohne Zulassungskennzeichnung für Deutschland”, sagt Polizeisprecher Alexander Hüls. “Eine akute Gefahr ist aufgrund der industriellen Herstellung nicht anzunehmen.”

Der 44 Jahre alte Fahrer und sein 35-jähriger Beifahrer seien nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen worden. Aus Gründen des Persönlichkeitsrechts könne man keine personenbezogenen Angaben gegeben, so die Polizei.