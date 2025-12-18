Schluss mit Solar- und Windkraftanlagen: Der Gasmann trennt sich von der Prisma GmbH

Die Rheingas Halle-Saalegas GmbH hat im Rahmen einer strategischen Neubewertung entschieden, ihr Engagement bei der Prisma GmbH nicht fortzuführen und prüft derzeit die ordnungsgemäße Beendigung der bestehenden Beteiligung. Erst vor anderthalb Jahren war das Unternehmen in die Firma eingestiegen, die sich insbesondere um Windkraft- und Solarlösungen kümmert.

Hintergrund dieser Entscheidung ist eine unternehmensinterne Analyse des Geschäftsfeldes sowie der bisherigen organisatorischen und strukturellen Ausgestaltung der Zusammenarbeit. Ziel ist es, die unternehmerischen Ressourcen künftig noch konsequenter auf das Kerngeschäft der Rheingas Halle-Saalegas GmbH auszurichten, formiert das Unternehmen.

„Wir prüfen regelmäßig unsere Unternehmensstrategie und richten unser Engagement dort aus, wo es den größten Nutzen für unsere Kundinnen und Kunden sowie für den Standort Halle schafft“, erläutert der Geschäftsführer der Rheingas Halle-Saalegas, Henry Körner.

„Wir nutzen diesen Schritt als Chance, unsere Position im regionalen Energiemarkt weiter zu stärken und unser Kerngeschäft konsequent zukunftsorientiert auszubauen“, so Körner weiter.

Die laufenden gesellschaftsrechtlichen und organisatorischen Prozesse in Bezug auf die Prisma GmbH werden getrennt von der operativen Geschäftstätigkeit der Rheingas Halle-Saalegas GmbH betrachtet. Die Versorgungssicherheit sowie sämtliche Geschäftsaktivitäten der Rheingas Halle-Saalegas GmbH bleiben von dieser Entscheidung vollständig unberührt.

Rheingas Halle-Saalegas GmbH steht für eine verantwortungsvolle und transparente Unternehmensführung. Das Unternehmen wird seine strategische Ausrichtung weiterhin regelmäßig überprüfen und gezielt dort investieren, wo langfristiger Mehrwert für Kunden, Partner und die Region entsteht.

Darüber hinaus sucht Rheingas Halle-Saalegas auch künftig den aktiven Austausch mit Partnerunternehmen und Institutionen, um gemeinsam innovative Lösungen für die Energieversorgung in Halle und Umgebung zu entwickeln.