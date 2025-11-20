Nach Sachbeschädigung am Kleinen Teich: Figurengruppe „Sportliche Übung“ jetzt in der Neustädter Passage

Die Figurengruppe „Sportliche Übung“ des Bildhauers Rudolf Hilscher hat die Stadt Halle (Saale) jetzt an einem neuen Standort in der Mitte der Neustädter Passage aufgestellt, informiert die Stadtverwaltung. Das Kunstwerk stand über viele Jahre am Kleinen Teich in Neustadt. Nach einer massiven mutwilligen Beschädigung Ende Februar dieses Jahres habe man die Bronzeplastik einlagern müssen und die Stadt hat sie nun restaurieren lassen. Restaurierung und Aufstellung auf einem neuen Sockel kosteten insgesamt 9.600 Euro. Bereits 2023 war das Kunstwerk am Kleinen Teich durch Vandalismus beschädigt worden.

In Abstimmung mit der Denkmalpflege hat der Fachbereich Kultur nun die Neustädter Passage, auf Höhe der Scheibe C, als neuen Standort für das Kunstwerk ausgewählt. Dort fügt sich „Sportliche Übung“ nun in die Gestaltung der Fußgängerpassage ein. Vor der „Passage 13“ befindet sich mit „Turnende Kinder“ seit 2023 bereits eine weitere Arbeit von Rudolf Hilscher. Auf Höhe der Scheibe D befindet sich außerdem mit „Rufen und Hören“ von Wolfgang Dreysse ein weiteres Kunstwerk, das den Abschluss der Passage in östlicher Richtung bildet.

Rudolf Hilscher (1921 bis 2017) hat das Kunstwerk „Sportliche Übung“ 1983 geschaffen. Von Hilscher, der von 1948 bis 1952 an der heutigen Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle bei Gustav Weidanz studierte, gibt es in Neustadt noch weitere Plastiken, so zum Beispiel die „Drei Ballspieler“ in der Ernst-Abbe-Straße und die Reliefsäule „Aufbauhelfer“ neben dem Skatepark. Rudolf Hilscher ist Träger des Kunstpreises von Halle-Neustadt. In Halle-Neustadt gibt es rund 150 Kunstwerke im öffentlichen Raum, die maßgeblich zur Identifikation der Bürger mit ihrem Stadtteil beitragen.

Foto Stadt Halle