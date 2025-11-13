Du bist Halle

TINA fährt ab Dezember regulär im Neustadt-Verkehr – LuWu bekommt tagsüber zwei Linien und dadurch eine Direktverbindung zu Markt

von · 13. November 2025

2 Antworten

  1. Probefahrer sagt:
    13. November 2025 um 14:51 Uhr

    Das Rumpeln liegt in erster Linie an rumpeligen Gleisen – grundsätzlich ist es auch bei den MGT6D und MGT-K zu vernehmen. Aber die TINAs bilden offenbar einen besseren Resonanzkörper, so dass es draußen wie auch drinnen lauter dröhnt. Der Motor ist dagegen sehr leise.
    Außerdem rumpelt es nicht nur, es klappert auch. Irgendwelche Bauteile sind wohl nicht ganz fest fixiert.

    Antworten
  2. Detlef sagt:
    13. November 2025 um 15:34 Uhr

    Aha.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert