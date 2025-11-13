TINA fährt ab Dezember regulär im Neustadt-Verkehr – LuWu bekommt tagsüber zwei Linien und dadurch eine Direktverbindung zu Markt

Die neue TINA-Straßenbahn fährt aktuell im Probebetrieb auf den Linien 1 sowie Abends beziehungsweise am Wochenende auf den Linien 2 und 3. Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember sollen sie regulär auf den Linien 9 und 10 eingesetzt werden. Das kündigte die Hallesche Verkehrs AG (HAVAG) an. Zunächst fahren zwei der TINA-Bahnen auf den Linien, sonst noch die gekoppelten MGT-K-Züge. Sukzessive soll dieser Anteil ausgebaut werden.

Neu ist dabei auch die Linienführung. Die Linie 9 fährt zwar weiterhin Göttinger Bogen, Rennbahnkreuz, Franckeplatz zum Hauptbahnhof. Doch die Linie 10 fährt dann vom Hauptbahnhof über Berliner Brücke und Mark und Rennbahnkreuz auch weiterhin nach Halle-Neustadt, endet dort aber künftig an der Endhaltestelle Soltauer Straße.

Dort verkehrt bisher die Linie 2. Doch diese wird im Tagesverkehr bereits an der neuen Zwischenendstelle an der Schwimmhalle enden. Nur Abends und nachts, wenn die “10” nicht im Einsatz ist, fährt die “2” bis zu Soltauer Straße.

Die Linie 16 wird nicht mehr nach Halle-Neustadt fahren, die Bahnen fahren stattdessen von Beesen aus kommenden vom Markt über Steintor zum Reileck. Damit fahren durch die Ludwig-Wucherer-Straße künftig zwei Straßenbahnlinien, die “LuWu” ist damit künftig auch im Tagesverkehr an dem Marktplatz per Direktfahrt angebunden. Die HAVAG erhofft sich dort einen Fahrgastzuwachs, die entsprechende Nachfrage sei vorhanden, sagte HAVAG-Vorstand Vinzenz Schwarz.

Aktuell sind bereits 8 der insgesamt 56 neuen TINA-Bahnen in Halle und werden derzeit für den Linienbetrieb vorbereitet. Noch im November soll eine weitere Bahn kommen. Zusammen mit dem Hersteller Stadler arbeite man daran, die oft diskutierte Rumpelproblemtik in den Griff zu bekommen.