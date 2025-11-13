HAVAG rechnet für dieses Jahr mit neuen Fahrgastrekord von rund 59 Millionen Passagieren

Die Hallesche Verkehrs AG (HAVAG) kann sich über einen weiteren Zuwachs an Fahrgästen freuen. Das Jahr ist zwar noch nicht zu Ende. Doch bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die Vorjahreszahlen von 57 Millionen Passagieren – die auch schon die höchsten seit 2007 waren – übertroffen werden. “Wir rechnen mit ein bis zwei Millionen Fahrgästen obendrauf”, sagte HAVAG-Vorstand Vinzenz Schwarz.

“Die aktuelle Baustelle auf der B80 hilft uns”, so Schwarz. Denn viele Pendler sind auf die Straßenbahn umgestiegen, um so nicht auf der Magistrale wegen der Brückenbaustellen im Stau zu stehen. Laut Schwarz wolle man einen weiteren P+R-Platz in Neustadt einrichten, dazu finden gerade Abstimmungen statt.