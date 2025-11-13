HAVAG schafft Papierfahrpläne an den Haltestellen ab – KI soll telefonische Fahrplananfragen beantworten

Im Rahmen eines Effizienzprogramms wird die Hallesche Verkehrs AG (HAVAG) auf gedruckte Fahrpläne an den Haltestellen verzichten. Diese sind laut HAVAG bisher ein hoher Kostenfaktor gewesen, seien aber durch Baustellen und daraus resultierende Umleitungen aber recht schnell veraltet gewesen.

Se Fahrplankommunikation soll künftig ausschließlich digital erfolgen. Linien- und Aushangfahrpläne können aber weiterhin ganz einfach in unseren HAVAG-SERVICE-CENTERN Rolltreppe und Zentrum Neustadt ausgedruckt werden.

Zudem wird auch bei telefonischen Fahrplanauskünften auf Künstliche Intelligenz (KI) gesetzt, kündigte HAVAG-Vorstand Vinzenz Schwarz an. Mit einem Dienstleister werde man an einem Programm für KI-generierte Fahrplanauskünfte arbeiten. Laut Schwarz werde die Kundenhotline zwar weiterhin rund um die Uhr erreichbar sein. Doch die Anfragen machen zu 70 Prozent Auskünfte zu Fahrplänen aus, weshalb sich die HAVAG hier finanzielle Einsparungen erhofft.