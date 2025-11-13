Unfall auf der B100 zwischen LKW und PKW: Autofahrer schwerstverletzt – Polizei ermittelt bezüglich Ampelanlage

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 100 an der Kreuzung Braschwitz in Fahrtrichtung Halle (Saale) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand kollidierten die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich. Der Pkw-Fahrer wurde dabei schwerst verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Der Pkw wurde abgeschleppt. Die längeren Bergungsarbeiten am Lkw dauern derzeit an (Stand: 20.30 Uhr). Eine nötige Verkehrswarnmeldung wurde veröffentlicht. Der Verkehr wird umgeleitet. Nach dem bisherigen Stand ist die Umleitungsstrecke nicht überlastet. Die

Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Ob die Ampel zum Unfallzeitpunkt in Betrieb war, ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Die Ölwehr war zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. Die Höhe der entstandenen Sachschäden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden.