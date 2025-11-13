Heizkostenabzocke? Linke in Halle konnten für Bürger Rückzahlungen über 2.350,20 Euro erstreiten, weitere 5.000 Euro noch offen

2350,20 Euro: Das ist die Summe der Rückzahlungen wegen falscher Nebenkostenabrechnungen, die Mieterinnen und Mieter mit Unterstützung der Linken in Halle allein in den letzten vier Wochen in drei Fällen vom Vermieter erstritten haben. In weiteren neun großen Fällen stehen aktuell noch Zahlungen von rund 5000 Euro aus. Seit August prüft Die Linke über das digitale Angebot „Heizkostencheck.App“ vor Ort kostenlos Betriebskostenabrechnungen. Bisher ist jede dritte geprüfte Abrechnung fehlerhaft, da nicht verbrauchsabhängig abgerechnet wird. In diesen Fällen haben Mieter*innen pauschal ein Anrecht auf eine Rückerstattung von 15 Prozent der Kosten für Heizung und Warmwasser. Ehrenamtliche der Linken unterstützen die Nachbarinnen und Nachbarn dann dabei, ihre Rückforderungen zu stellen.

„Wohnen darf kein Luxus sein! Das setzen wir vor Ort praktisch in die Tat um. Die Linke ist nicht nur vor Wahlen da, wir helfen den Menschen ganz konkret und bringen die Entlastung, die andere Parteien bloß versprechen. Das dauerhafte Unterstützen in Fällen, wo durch Vermieter mehr verlangt wird, als erlaubt ist, kann aber nicht die Lösung sein. Die Linke setzt sich deshalb bundesweit dafür ein, die Position von Mieterinnen und Mietern zu stärken.“, so Jannik Balint, Co-Vorsitzender des Stadtverbands Halle (Saale).

Pro Haushalt geht es bei diesen Fällen meist um einen dreistelligen Betrag. Die bisherigen Einsprüche zu falschen Abrechnungen gehen an Eigentümer, die ihre Anschriften in Orten wie Rheda-Wiedenbrück, Würzburg, Berlin oder Bamberg haben. „Das ist ungerecht! Die Lebenserhaltungskosten werden für viele Nachbarinnen und Nachbarn zur Krise.“, ergänzt Helene Weidner, Aktive bei Haustürgesprächen und Prüferin im Team Heizkostencheck. „Der Heizkostencheck ist aber nur ein kleines Pflaster. Ganz wichtig ist uns, dass sich mehr Mieterinnen und Mieter organisieren, zum Beispiel dem Mieterbund beitreten und gemeinsam aktiv werden.“

Alle Hallenserinnen und Hallenser sind eingeladen ihre Heizkostenabrechnung kostenfrei über die Webseite „heizkostencheck.app“ prüfen zu lassen. Auch in der wöchentlichen Sprechstunde Die Linke hilft, die jeden Dienstag von 17-19 Uhr im Linken Laden (Leitergasse 4, Halle) stattfindet, bietet Die Linke kostenfrei Unterstützung in allen Fragen zu Wohngeld, Nebenkostenabrechnungen und weiteren an.

Alle Informationen unter: www.dielinke-halle.de/hilft