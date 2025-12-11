„Wir sind BAF – Drei dolle Detektive“ – Autorin Christina Seidel liest am Samstag aus ihrem Halle-Krimi für Kinder

Am 13.12.2025 liest Autorin Christina Seidel um 15 Uhr im Stadtmuseum aus ihrem im Sommer erschienenen Kinderbuch.

In dem Halle-Krimi für Kinder werden Bella, Anton und Fatima aus der Diesterweg-Grundschule über Nacht zu Detektiven: Auf der Suche nach einer entführten Person streifen sie durch Halles Süden. Sie nehmen die Zuhörer mit auf den Friedhof der Böllberger Kirche, einen verlassenen Kaffeegarten und auf die Rabeninsel. Können die drei den Fall lösen? Oder muss die Polizei eingreifen?

Die Hallenserin Christina Seidel ist seit 2011 als freiberufliche Autorin tätig. Sie schreibt Kinder- und Sachbücher sowie Literarische Biografien und Soziodokus. Sie ist Mitglied des Deutschen PEN-Zentrums, des Pelikan e.V. und des Friedrich-Bödecker-Kreises Sachsen-Anhalt e.V. sowie Mitglied des Verbandes der deutschen Schriftsteller<https://de.wikipedia.org/wiki/Verband_deutscher_Schriftstellerinnen_und_Schriftsteller>.

Lesung für Kinder ab 6 Jahre.

Es gelten die Eintrittspreise des Stadtmuseums: 5 €/ erm. 3 €, für alle bis 14 Jahre freier Eintritt