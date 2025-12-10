Weihnachten in Familie – Weihnachtslieder für Tenor am Samstag in der Kirche im Diakoniewerk

Am Samstag, den 13.12.25, um 15 Uhr öffnet die Diakoniekirche in Halle (Saale) ihre Türen für ein festliches Konzert unter dem Titel „Weihnachten in Familie – Weihnachtslieder für Tenor“. In warmem Kerzenlicht und vorweihnachtlicher Atmosphäre erwartet die Besucher ein musikalischer Abend, der zum Innehalten, Genießen und Beisammensein einlädt.

Der Tenor Martin Wolff präsentiert ausgewählte Weihnachtslieder, Lieder und Operetten die Herzen öffnen und die besondere Stimmung dieser Jahreszeit einfangen. Mal zart und besinnlich, mal kraftvoll und feierlich – die Musik führt das Publikum durch die emotionalen Facetten der Adventszeit.

Das Konzert richtet sich an alle Musikliebhaber die einen stimmungsvollen Vorweihnachtsmoment erleben möchten. Die Aufführung lädt dazu ein, den Alltagsstress hinter sich zu lassen und in ruhige, feierliche Klangwelten einzutauchen.