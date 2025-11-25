Weihnachtsmarkt im Südpark von Freitag bis Sonntag

Das derzeit entstehende Parkcafé Vogelnest im Südpark veranstaltet am ersten Adventswochenende einen Weihnachtsmarkt. Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist vom 28. bis 30. November jeweils von 15-19 Uhr. Der Weihnachtsmarkt bringt weihnachtliche Atmosphäre in den Stadtteil und lädt Familien, Nachbarinnen und Nachbarn sowie Freunde zum Verweilen ein. Die Besucherinnen und Besucher erwartet:

festliche Verpflegung,

verschiedene Kreativstationen,

Musik und gemeinsames Singen,

eine Modenschau der besonderen Art

und viele weitere Programmpunkte.

Der Weihnachtsmarkt wird von Gemeinsam für Halle e.V., einer Initiative von Christen aus verschiedenen Gemeinden in Halle, vollständig ehrenamtlich organisiert. Ziel ist es, einen Ort der Gemeinschaft und des Miteinanders zu schaffen und den Südpark als lebendigen Platz für Begegnung und Freude zu stärken.