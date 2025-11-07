Neue Weihnachtsmarkttasse für Halle in Rot, Glas-Tassen auf dem Domplatz als “Testballon”, Pfand wird höher

Zum Weihnachtsmarkt gibt es wieder ein neues Motiv für die Glühweintassen. Die Keramiktassen kommen erneut aus China, sind in rot gehalten mit greige im Inneren, als Motiv dient der Domplatz. Mit 3 Euro wird das Tassenpfand etwas teurer.

Von einem “Testballon” sprach Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt bezüglich neuer Tassen für den Extra-Markt am Domplatz. Hier kommen Glastassen zum Einsatz, hergestellt in Frankreich. Man wolle von China unabhängig werden, meinte Stadtmarketing-Chef Mark Lange. Rund 2.500 dieser Tassen kommen zum Einsatz. Laut Lange müsse die Tasse unter anderem viele Spülgänge überstehen. “Wenn wir positive Erfahrungen sammeln, kann ich mir vorstellen, dass es diese Tassen im nächsten Jahr überall gibt.”

Mehr später.