Nikolausfahrten am Sonntag bei der Parkeisenbahn

Der Peißnitzexpress kommt aus seiner Winterpause heraus. Am Sonntag, den 7. Dezember, fährt der Nikolaus mit der Parkeisenbahn über die Peißnitzinsel.

Zwischen 10 und 16 Uhr ist die Bahn unterwegs. Es gibt auch ein Imbissangebot und heiße Getränke.