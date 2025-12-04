Mann bei Autoeinbruch in der Wilhelm-Grothe-Straße gestellt

Heute Morgen kam es gegen 06:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Pkw in der Wilhelm-Grothe-Straße. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte eine tatverdächtige Person gestellt werden. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen verschaffte sich der 47-jährige widerrechtlich Zugang zum Pkw und entwendete unter anderem eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten der Geschädigten. Weiterhin entwendete der Tatverdächtige die Kennzeichentafel des angegriffenen Pkw.

Bei dem 47-jährigen wurden darüber hinaus Gegenstände aufgefunden, welche nach ersten Erkenntnissen aus anderen Diebstahlshandlungen stammen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Halle (Saale) verbracht. Durch die Kriminaltechnik wurde eine Spurensuche und -sicherung am angegriffenen Pkw durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die vorläufige Festnahme aufgehoben und der Tatverdächtige aus der Maßnahme entlassen.