Mann bei Autoeinbruch in der Wilhelm-Grothe-Straße gestellt
Heute Morgen kam es gegen 06:30 Uhr zu einem Diebstahl aus einem Pkw in der Wilhelm-Grothe-Straße. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte eine tatverdächtige Person gestellt werden. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen verschaffte sich der 47-jährige widerrechtlich Zugang zum Pkw und entwendete unter anderem eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten der Geschädigten. Weiterhin entwendete der Tatverdächtige die Kennzeichentafel des angegriffenen Pkw.
Bei dem 47-jährigen wurden darüber hinaus Gegenstände aufgefunden, welche nach ersten Erkenntnissen aus anderen Diebstahlshandlungen stammen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Halle (Saale) verbracht. Durch die Kriminaltechnik wurde eine Spurensuche und -sicherung am angegriffenen Pkw durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die vorläufige Festnahme aufgehoben und der Tatverdächtige aus der Maßnahme entlassen.
Diverse Diebstahlhandlungen und er darf gehen. Vielleicht sollten wir alle einmal genau so drauf sein und ständig klauen damit unsere Justiz endlich einmal wach wird und durchgreift.
Jetzt hat die Polizei ihre Arbeit zu tun,Beweise zu sammeln und an die StA zu geben, damit dort dann eine Anklage draus wird. Rechtsstaat geht so, nach Gesetz. Und du kannst da uch zu beitragen, indem du sie liest, verstehst und befolgst. Lies als erstes mal die Strafporzessordnung. Da wird dir schon mal Aufklärung gegeben, wie das hier so läuft. Anderswo mag das nach deren Gesetzen anders sein, aber hier ist eben hier.