Mann bei Autoeinbruch in der Wilhelm-Grothe-Straße gestellt

von · 4. Dezember 2025

  1. Anwohner sagt:
    4. Dezember 2025 um 16:19 Uhr

    Diverse Diebstahlhandlungen und er darf gehen. Vielleicht sollten wir alle einmal genau so drauf sein und ständig klauen damit unsere Justiz endlich einmal wach wird und durchgreift.

    • Fred sagt:
      4. Dezember 2025 um 23:33 Uhr

      Jetzt hat die Polizei ihre Arbeit zu tun,Beweise zu sammeln und an die StA zu geben, damit dort dann eine Anklage draus wird. Rechtsstaat geht so, nach Gesetz. Und du kannst da uch zu beitragen, indem du sie liest, verstehst und befolgst. Lies als erstes mal die Strafporzessordnung. Da wird dir schon mal Aufklärung gegeben, wie das hier so läuft. Anderswo mag das nach deren Gesetzen anders sein, aber hier ist eben hier.

