Adventszeit in Halle (Saale): Kostenlos Bus und Bahn fahren mit der movemix_app der HAVAG

Zur schönsten Zeit des Jahres lockt der glitzernde Weihnachtsmarkt zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt – und die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG), ein Unternehmen der Stadtwerke Halle-Gruppe, bringt alle entspannt und klimafreundlich ans Ziel. An den vier Adventswochenenden am 29. und 30. November, 6. und 7. Dezember, 13. und 14. Dezember sowie 20. und 21. Dezember fahren nach Unternehmensangaben alle Besucherinnen und Besucher jeweils 0 bis 24 Uhr kostenlos mit Bus und Bahn, wenn sie ihr Ticket über die movemix_app buchen. Die Aktion gilt nur für Check-In/Check-Out-Fahrten innerhalb der Tarifzone 210 auf allen Linien der HAVAG. Damit steht einem entspannten Bummel über den Weihnachtsmarkt oder den stressfreien Weihnachtseinkäufen nichts im Wege.

Gratis unterwegs in Halle: So funktioniert die movemix-Aktion

Während des Aktionszeitraums können alle Nutzerinnen und Nutzer der movemix_app beliebig oft kostenfrei mit Straßenbahn und Bus in Halle unterwegs sein. Das Angebot gilt für alle Fahrten mit der Check-In/Check-Out-Funktion in der movemix_app, in der Tarifzone 210 auf den Linien der HAVAG. Einfach die App öffnen, per Check-In/Check-Out-Funktion einchecken – der Fahrpreis wird automatisch nachträglich in der Tagesabrechnung auf 0 Euro gesetzt. Wichtig: Bei Check-In/Check-Out-Fahrten muss bei Fahrtbeginn ein Zahlungsmittel hinterlegt sein.

Einzelfahrkarten und 24-Stunden-Karten im Direktkauf bzw. aus der Verbindungssuche sind von der Aktion ausgeschlossen.

movemix_app: Mobilität auf einen Klick

Die movemix_app der HAVAG macht Mobilität in Halle besonders flexibel: Hier können nicht nur Tickets für Bus und Bahn schnell und digital gebucht werden, sondern auch movemix_bikes ausgeliehen oder movemix_shuttles gebucht werden. Die App zeigt außerdem alle verfügbaren, öffentlichen Verkehrsmittel in Echtzeit. Sie ist kostenlos im App Store sowie bei Google Play erhältlich und lässt sich mit wenigen Klicks einrichten. Mehr Informationen dazu gibt es auf www.move-mix.de.