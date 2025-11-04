Attacke im Böllberger Weg: Frau in der Straßenbahn mit Faust gegen den Kopf geschlagen

Am gestrigen Tag gegen 13:00 Uhr kam es in einer Straßenbahn der Linie 1 der Halleschen Verkehrsbetriebe zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil von einer Geschädigten. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen schlug der Beschuldigte ohne Vorwarnung der Geschädigten Höhe der Straßenbahnhaltestelle „Ludwigstraße“ in Halle (Saale) mit der Faust gegen den Kopf. Nachfolgend verließ der namentlich bekannte Beschuldigte die Straßenbahn in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte zog sich durch die körperliche Einwirkung Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus eingeliefert. Gegen den 38-jährigen Beschuldigten wurden die strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet, welche derzeitig andauern. Im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen kam es zu kurzzeitigen Behinderungen des öffentlichen Nahverkehrs.