Einbrecher in der Beesener Straße auf frischer Tat gestellt

Im Bereich Beesener Straße in Halle (Saale) wurde durch einen namentlich bekannten Zeugen gegen 03:45 Uhr der Einbruch in dortige Geschäftsräume gegenüber der hiesigen Polizei angezeigt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen hatte ein unbekannter Tatverdächtiger sich durch Gewalt Zugang in die Geschäftsräume verschafft und hatte sich nachfolgend, noch vor Eintreffen der Polizei, vom Tatort entfernt.

Durch die sofortig eingeleitete Tatortbereichsfahndung konnte der Beschuldigte noch in der Nähe durch die Polizei gestellt und vorläufig festgenommen werden. Eine Überprüfung des 50-jährigen Beschuldigten in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab, dass gegen diesen ein Haftbefehl vorlag, welcher durch die Polizeibeamten vollstreckt wurde. Der 50-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt in der Stadt Halle (Saale) eingeliefert. Durch das Polizeirevier Halle (Saale) wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.