Auseinandersetzung vor Hoteleingang am Boulevard: Reizgas versprüht

In den gestrigen Abendstunden gegen 19:40 Uhr kam es in einem Hoteleingang im Bereich Leipziger Straße zu einem Körperverletzungsdelikt. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam es im Eingangsbereich des betreffenden Objektes, nach Aufforderung des Geschädigten dieses zu verlassen, erst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den derzeitig drei unbekannten Tatverdächtigen und dem Geschädigten.

Nachfolgend besprühte ein unbekannter Tatverdächtiger aus der Gruppe heraus den Geschädigten mit einem Reizstoff. Hierdurch zog sich der Angegriffene Verletzungen zu. Die drei unbekannten Tatverdächtigen flüchteten nach dem körperlichen Übergriff vom Tatort. Gegen die unbekannten Tatverdächtigen wurden die strafrechtlichen Ermittlungen eingeleitet, welche derzeitig andauern.