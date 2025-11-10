Radler kommt in der Mansfelder Straße in die Gleise und verletzt sich bei Sturz

Gegen 11:00 Uhr ereignete sich im Bereich Mansfelder Straße in Halle (Saale) ein Verkehrsunfall. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen kam ein Radfahrer mit einem Reifen seines Fahrrades in die dortigen Gleise der Straßenbahn und stürzte. Der Fahrradfahrer zog sich durch das Unfallgeschehen Verletzungen zu und wurde zur weiteren Behandlung in ein städtisches Krankenhaus verbracht. Das Polizeirevier Halle (Saale) hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

