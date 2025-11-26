Auto landet in der Merseburger Straße im Gleisbett

Montagabend… Dienstagabend … und auch Mittwochabend: kurz vor 19 Uhr ist in der Merseburger Straße an der Kreuzung Regensburger Straße ein Autos ins Gleisbett der Straßenbahn gefahren. Der Verkehr auf den Linien 5 / 95 war mehr als eine Stunde blockiert.

