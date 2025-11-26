Betrunkener Autofahrer fährt mit kaputtem Reifen über die B80

Am 25.11.2025 konnte gegen 23:30 Uhr ein alkoholisierter Fahrzeugführer auf der B 80 Fahrtrichtung Eisleben festgestellt werden. Der 58-jährige führte sein Fahrzeug trotz eines beschädigten Vorderreifens. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen umgesetzt werden. Der Fahrzeugführer machte einen stark alkoholisierten Eindruck, ein Atemalkoholwert konnte jedoch vor Ort nicht ermittelt werden. Folgend wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und eine Weiterfahrt untersagt.

