Du bist Halle

Betrunkener Autofahrer fährt mit kaputtem Reifen über die B80

von · 26. November 2025

Eine Antwort

  1. Kerkermeister sagt:
    26. November 2025 um 20:55 Uhr

    „Folgend wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und eine Weiterfahrt untersagt.“

    Und sonst? Nichts weiter? Fehlt da nicht was?

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert