Schnee, Eisregen und Wind in den kommenden Tagen: Stadt muss wegen Wetterlage den Winterdienst jetzt hochfahren, fordert Hauptsache Halle

In den kommenden Tagen ist in Sachsen-Anhalt nach aktuellen Einschätzungen des Deutschen Wetterdienstes mit kräftigem Neuschnee und durch den Wind mit Schneeverwehungen zu rechnen, später geht die Wetterlage in Eisregen über.

Vor diesem Hintergrund fordert die Fraktion Hauptsache Halle die Stadtverwaltung Halle (Saale) auf, den kommunalen Winterdienst rechtzeitig zu aktivieren bzw. zu verstärken und die Einsatzbereitschaft eng mit den zuständigen Stellen – insbesondere dem Team Straßen- und Winterdienst sowie den ausführenden Dienstleistern – abzustimmen. ￼

„Gerade bei Schnee, Eisregen und Berufsverkehr zählt jede Stunde. Entscheidend ist, dass die Hauptverkehrsachsen, ÖPNV-Routen, Zufahrten für Rettungsdienste sowie besonders sensible Bereiche wie Schulwege und wichtige Knotenpunkte zügig und verlässlich beräumt und abgestumpft werden“, sagt Andreas Wels, Fraktionsvorsitzender von Hauptsache Halle.

Die Fraktion bittet die Stadt zudem um transparente, frühzeitige Information (z. B. online und über soziale Kanäle), welche Prioritäten gelten, welche Strecken zuerst beräumt werden und wo Bürgerinnen und Bürger Störungen oder Gefahrenstellen am schnellsten melden können.