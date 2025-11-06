Abschlusswochenende des WIR-Festivals in Halle (Saale): Ein starkes Zeichen für Vielfalt, Solidarität und Kultur – im Volkspark Halle am 7. & 8. November

Während am Wochenende in der Halle-Messe die rechte Buchmesse „Seitenwechsel“ stattfindet, setzt das WIR-Festival im Volkspark Halle (Saale) ein deutliches Zeichen: Kultur gehört allen. Zum Abschluss eines beispiellosen, mehrwöchigen Festivals feiert WIR am 7. und 8. November zwei Tage lang kulturelle Vielfalt, künstlerische Begegnung und solidarische Praxis.

Das WIR-Festival versteht sich als zivilgesellschaftliches Gegenprogramm zu rechten und ausgrenzenden Tendenzen – und zeigt, was eine offene, kreative und demokratische Gesellschaft ausmacht: Literatur, Musik, Diskurs, Humor und Mettigel.

Literatur & Debatten: Bekannte Stimmen, neue Perspektiven

Das Wochenende eröffnet Peter Kraus vom Cleff, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Es folgen literarische Höhepunkte mit Matthias Brenner, Martina Hefter, Florian Kessler, Sara Klatt und Helena Kühnemann, die aktuelle gesellschaftliche Fragen mit literarischer Kraft verbinden. Im politischen Programm diskutieren Gilda Sahebi, Matthias Quent, Nicole Mayer-Ahuja, Indigo Drau und Luise Meier über Polarisierung, Klassismus und Solidarität. Auch queere Perspektiven, antifaschistische Literatur und Fragen nach einer gemeinsamen gesellschaftlichen Zukunft stehen im Mittelpunkt. Der zweite Schwerpunkt widmet sich ostdeutschen Erfahrungsräumen und künstlerischen Perspektiven. Mit dabei sind Manja Präkels, Tanja Pruschmann, Domenico Müllensiefen, Olivia Schneider, Martin Naundorf, Martin Maleschka, Anna Lux, Jonas Brückner und Franziska Haug (DiasporaOst). Sie zeigen, wie vielfältig, kritisch und lebendig die ostdeutsche Kulturlandschaft heute ist.

Rahmenprogramm: Kreativ, inklusiv, musikalisch

Neben Lesungen und Diskussionen bietet das WIR-Festival Raum für Begegnung und Beteiligung:

– Workshop „Demoschilder gegen Rechts“ mit der preisgekrönten Typografin Chris Campe

– Kinder- & Jugendprogramm mit Autor Tobias Wagner und Drag-Performerin Kaey

– Zuhör-Lounge & Live-Berichterstattung von Radio Corax

– Kunstaktionen der Burg Giebichenstein und regionaler Initiativen

Musikalisch sorgen phaeb, Frohe Zukunft, Smash, Berliner Doom, SKUPPIN, NEUNUNDNEUNZIG und Sire Jonah für Stimmung – bis in die Nacht mit DJ-Sets aus der lokalen Clubszene.