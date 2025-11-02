Erster Saisonsieg! RegioRhinos gewinnen Nervenschlacht gegen Cottbus mit 52:51

Was für ein Abend in der Robert-Koch-Straße! Vor lautstarker Kulisse mit Trommeln, Tröten und vielen Zuschauern feierten die USV Halle RegioRhinos am Samstagabend ihren ersten Saisonsieg der Spielzeit 2025/26. In einem intensiven und hochspannenden Spiel setzten sich die Hallenser knapp mit 52:51 gegen die BBC White Devils Cottbus durch.

Früher Rückstand

Die Rhinos starteten stark: Constantin Finger eröffnete die Partie gleich in der ersten Minute mit einem Dreier. Danach übernahmen jedoch zunächst die Gäste – ein 12:0-Lauf brachte Cottbus früh in Führung, während die Rhinos offensiv kaum Lösungen fanden (8:17).

Im zweiten Viertel fanden die Hallenser besser ins Spiel. Alexander Herrmann arbeitete sich unter dem Korb durch und erzielte 5 Punkte in diesem Abschnitt. Nach einem Dreier von Malcolm Neufert traf erneut Finger von außen und verkürzte zur Pause auf 21:30.

Das Spiel war von Beginn an hart umkämpft – mit einer klaren Foul-Tendenz gegen die Hausherren: zur Halbzeit 14 Fouls gegen die Rhinos, nur 5 gegen Cottbus. Die Gäste standen im gesamten Spiel 25-mal an der Freiwurflinie (15 Treffer), während die Nashörner nur 7 Freiwürfe erhielt – alle für Herrmann, der 5 davon verwandelte (Davon 3 in der zweiten Halbzeit).

Rhinos drehen das Spiel mit Dreierregen

Nach der Halbzeit kam das Team von Coach Hannes Reichert mit Energie aus der Kabine. Niklas Benndorf traf früh einen Dreier, bevor Constantin Finger heiß lief: Mit drei Dreiern in Folge drehte er das Spiel und brachte die Halle zum Beben. In nur zwei Minuten holten die Rhinos 13 Punkte auf und glichen zum Viertelende auf 41:41 aus.

Reichert nahm immer wieder taktische Anpassungen vor und störte so den Rhythmus der Gäste effektiv.

Krimi bis zur letzten Sekunde

Im Schlussviertel sah Cottbus beim Stand von 50:43 (3 Minuten vor Ende) schon wie der sichere Sieger aus. Doch die Rhinos gaben nicht auf:

Mark Chetverhov traf einen wichtigen Dreier, Niklas Benndorf legte in der Schlussminute von außen nach und brachte die Rhinos in Führung. 13 Sekunden vor Ende hatte Cottbus noch einmal Ballbesitz, verfehlte jedoch den letzten Wurf. Benndorf schnappte sich den Rebound – der Rest war Jubel pur: 52:51 – erster Saisonsieg!

Topscorer und Stats

Constantin Finger glänzte als überragender Spieler des Abends mit 19 Punkten (5 Dreier) und war in den entscheidenden Momenten nicht zu stoppen.

Dahinter überzeugten Alexander Herrmann mit 11 Punkten, Malcolm Neufert mit 9 Punkten, Niklas Benndorf (6), Mark Chetverhov (5) und Felix Zapf (2).

Für die RegioRhinos spielten:

Malcolm Neufert, Mark Chetverhov, Niklas Benndorf, Marcus Zawatzki, Constantin Finger, Martin Pötschke, Jan-Luca Göttker, Alexander Herrmann, Jannik Godau, Leo Gerth, Rajath Karanam Ramamurthy, Felix Zapf

Ein Schlüssel zum Erfolg war die starke Dreierquote der Rhinos – 27 Punkte von außerhalb der Linie (9 Treffer) gegenüber nur 2 Dreiern der Gäste. Trotz hoher Foulbelastung – darunter 3 technische Fouls (zwei gegen Herrmann, eines gegen die Bank) – behielten die Rhinos die Nerven.

Statement von Coach Hannes Reichert

„Wir wollten die gute Trainingswoche nutzen und unsere Fortschritte zeigen – das ist uns gelungen. Das Team hat Charakter gezeigt, sich auch von Rückschlägen nicht aus der Ruhe bringen lassen und wurde dafür endlich belohnt. Ein großes Dankeschön an unsere Zuschauer – sie haben uns in engen Phasen getragen.“

Besonderheiten:

Zweites Spiel für Mark Chetverhov (USV & MBA-Talent)

Erstes Spiel für Leo Gerth aus Berlin – ein gelungener Einstand im Rhino-Trikot! (MBA-Talent)

Fotos: Sebastian Mitte | @swim.mit