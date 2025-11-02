Du bist Halle

HFC verliert Auswärtsspiel mit Hertha BSC II mit 0:1

von · 2. November 2025

20 Antworten

  1. Knöf sagt:
    2. November 2025 um 16:01 Uhr

    Hurra, der Sonntag vom PaulusHallenser ist gerettet.

    Antworten
  2. Rudi sagt:
    2. November 2025 um 16:05 Uhr

    Traurig aber wahr ,nun ist der Vorstand gefragt und die Sponsoren müssen ein Machtwort sprechen .

    Antworten
  3. Klaus sagt:
    2. November 2025 um 16:05 Uhr

    Es sind alle zu schlagen. Wer hat das bloß gesagt?

    Antworten
  4. Fanblock sagt:
    2. November 2025 um 16:39 Uhr

    Aufstieg…

    Antworten
  5. Mal ne Frage sagt:
    2. November 2025 um 17:00 Uhr

    Wann werden nun endlich Konsequenzen gezogen, Sportdirektor, Trainer, einige satte und überschätzte Spieler?

    Antworten
    • PaulusHallenser sagt:
      2. November 2025 um 19:23 Uhr

      „Wann werden nun endlich Konsequenzen gezogen“

      Gar nicht. Erst im Sommer ist die Vereinsführung ohne Gegenkandidaten mit 100% im Amt bestätigt worden. Das Problem beim HFC sind nicht nur Mannschaft und Trainer, sondern auch die Vereinsführung.

      Antworten
  6. Seher sagt:
    2. November 2025 um 17:17 Uhr

    Tja…beim HFC gibt’s einfach die falsche Spielphilosophie… fängt schon in der Jugend an. Da sind die andere Vereine schon Meilen voraus..

    Antworten
  7. Tito 67 sagt:
    2. November 2025 um 17:19 Uhr

    Heute hatten wir den Beweis bekommen nicht Lok Leipzig war so gut Wir sind wirklich so schlecht das man sogar schon gegen die Hertha 2 Truppe verlieren und das sogar ohne Eigenes Tor . Diese Elf ist so ungefährlich vor dem gegnerischen Tor das ist schon erschreckend. Auch wenn man es sich als HFC Fan nicht wirklich wünscht aber es wäre angebracht noch 2 bis 3 Spiele zu verlieren dann merken sogar die blindesten im HFC Vorstand das was passieren muss mit dieser Gurkentruppe kommen wir niemals wieder in den Profifußball zurück .

    Antworten
  8. onkel uhu sagt:
    2. November 2025 um 17:24 Uhr

    Vom Aufstiegsaspirant zum Abstiegskandidat.

    Antworten
  9. Tim Buktu sagt:
    2. November 2025 um 17:35 Uhr

    Die blutleere Söldnertruppe verabschiedet sich ins Mittelfeld. 😂

    Antworten
  10. Tito 67 sagt:
    2. November 2025 um 18:12 Uhr

    Noch schlimmer als letzte Woche . Die Gurkentruppe trifft kein Scheunentor von 3 Meter Entfernung und egal wer da spielt einfach nur uneffektiv egal ob vorn , mitte oder hinten.Da muss was passieren sonst landen wir im Mittelmaß und kommen da nicht wieder raus . Eine Stadt wie Halle gehört in die 3.Liga aber mit der Truppe die der Meyer da zusammengestellt hat und den unerfahrenen Trainer wird dies nicht möglich sein. Traurig für alle HFC Fans.

    Antworten
  11. Hallenser64 sagt:
    2. November 2025 um 19:11 Uhr

    Vorstand, Sportdirektor, Trainer haben vor der Saison schon versagt… Zimmermann wieder holen! Vorstand mit Ahnung findet sich bestimmt bei den Stadtwerken.

    Antworten
  12. PaulusHallenser sagt:
    2. November 2025 um 19:19 Uhr

    Wollte die HFC-Gurkentruppe nicht aufsteigen? 🙂

    So wird das natürlich nichts. Es kommt so, wie ich es zu Beginn der Saison prophezeit habe. Spätestens im Frühjahr wird sich der HFC in einem Abstiegskampf befinden und mit ein wenig Glück den Klassenerhalt schaffen. Mehr ist mit dieser Mannschaft und diesem Verein momentan nicht drin.

    Antworten
  13. Rarum sagt:
    2. November 2025 um 19:51 Uhr

    Die Werbepartner des HFC sollten sich mal hinterfragen, ob es nicht schädlich für ihre Firma ist, solche Versager zu unterstützen.
    Mein Arbeitgeber, das Bergmannstrost, sollte das Geld lieber in seine eigene Belegschaft investieren und unsere Motivation stärken.

    Antworten
  14. Der da sagt:
    2. November 2025 um 20:23 Uhr

    Ich schlage die Nachnutzung des Stadions als Konzertarena vor. Das bringt Halle mehr voran als der HFC

    Antworten
  15. ist denen das wenigstens peinlich? sagt:
    2. November 2025 um 21:51 Uhr

    Die Eier können das doch überhaupt nicht mit dem Fußball spielen.
    Hoffentlich bekommen die nicht auch noch Geld dafür. Kann man aus der 4. Liga noch weiter absteigen?

    Antworten
  16. Einwohner sagt:
    2. November 2025 um 22:02 Uhr

    Die Leistung des HFC ist nicht so, dass eine weitere Nutzung des Stadions gewährleistet werden muss. Die Stadt Halle kann das Stadion anderweitig nutzen, soll der HFC irgendwo auf einem Acker spielen, Halle-Tornau würde sich anbieten, wenn es dort kein Gewerbegebiet und keine JVA geben soll.

    Antworten

