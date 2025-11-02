HFC verliert Auswärtsspiel mit Hertha BSC II mit 0:1
Der Hallesche FC hat am Sonntagnachmittag sein Auswärtsspiel bei Hertha BSC II mit 0:1 verloren. In der 41. Minute waren die Berliner in Führung gegangen.
Aufstellung HFC: Müller – Hauptmann, Schmedemann, Halili, Löhmannsröben – Stierlin, Weber (46. Damelang), Becker, Kulke (78. Ehrlich) – Fakhro (78. Polat), Elezi (46. Wosz)
Hurra, der Sonntag vom PaulusHallenser ist gerettet.
Traurig aber wahr ,nun ist der Vorstand gefragt und die Sponsoren müssen ein Machtwort sprechen .
Es sind alle zu schlagen. Wer hat das bloß gesagt?
Aufstieg…
Wann werden nun endlich Konsequenzen gezogen, Sportdirektor, Trainer, einige satte und überschätzte Spieler?
„Wann werden nun endlich Konsequenzen gezogen“
Gar nicht. Erst im Sommer ist die Vereinsführung ohne Gegenkandidaten mit 100% im Amt bestätigt worden. Das Problem beim HFC sind nicht nur Mannschaft und Trainer, sondern auch die Vereinsführung.
PaulusHallenser, oder vielleicht Nostradamus. Ich bewundere Ihre Fachkompetenz und Voraussagen.
Tja…beim HFC gibt’s einfach die falsche Spielphilosophie… fängt schon in der Jugend an. Da sind die andere Vereine schon Meilen voraus..
Heute hatten wir den Beweis bekommen nicht Lok Leipzig war so gut Wir sind wirklich so schlecht das man sogar schon gegen die Hertha 2 Truppe verlieren und das sogar ohne Eigenes Tor . Diese Elf ist so ungefährlich vor dem gegnerischen Tor das ist schon erschreckend. Auch wenn man es sich als HFC Fan nicht wirklich wünscht aber es wäre angebracht noch 2 bis 3 Spiele zu verlieren dann merken sogar die blindesten im HFC Vorstand das was passieren muss mit dieser Gurkentruppe kommen wir niemals wieder in den Profifußball zurück .
Vom Aufstiegsaspirant zum Abstiegskandidat.
Die blutleere Söldnertruppe verabschiedet sich ins Mittelfeld. 😂
Noch schlimmer als letzte Woche . Die Gurkentruppe trifft kein Scheunentor von 3 Meter Entfernung und egal wer da spielt einfach nur uneffektiv egal ob vorn , mitte oder hinten.Da muss was passieren sonst landen wir im Mittelmaß und kommen da nicht wieder raus . Eine Stadt wie Halle gehört in die 3.Liga aber mit der Truppe die der Meyer da zusammengestellt hat und den unerfahrenen Trainer wird dies nicht möglich sein. Traurig für alle HFC Fans.
„Eine Stadt wie Halle gehört in die 3.Liga“
Die Stadt ja, der HFC nicht. Der HFC ist einfach nicht drittligatauglich.
Vorstand, Sportdirektor, Trainer haben vor der Saison schon versagt… Zimmermann wieder holen! Vorstand mit Ahnung findet sich bestimmt bei den Stadtwerken.
Wollte die HFC-Gurkentruppe nicht aufsteigen? 🙂
So wird das natürlich nichts. Es kommt so, wie ich es zu Beginn der Saison prophezeit habe. Spätestens im Frühjahr wird sich der HFC in einem Abstiegskampf befinden und mit ein wenig Glück den Klassenerhalt schaffen. Mehr ist mit dieser Mannschaft und diesem Verein momentan nicht drin.
Wie ich schon geschrieben hatte, der Nostradamus der Neuzeit, einfach Klasse PaulusHallenser.
Die Werbepartner des HFC sollten sich mal hinterfragen, ob es nicht schädlich für ihre Firma ist, solche Versager zu unterstützen.
Mein Arbeitgeber, das Bergmannstrost, sollte das Geld lieber in seine eigene Belegschaft investieren und unsere Motivation stärken.
Ich schlage die Nachnutzung des Stadions als Konzertarena vor. Das bringt Halle mehr voran als der HFC
Die Eier können das doch überhaupt nicht mit dem Fußball spielen.
Hoffentlich bekommen die nicht auch noch Geld dafür. Kann man aus der 4. Liga noch weiter absteigen?
Die Leistung des HFC ist nicht so, dass eine weitere Nutzung des Stadions gewährleistet werden muss. Die Stadt Halle kann das Stadion anderweitig nutzen, soll der HFC irgendwo auf einem Acker spielen, Halle-Tornau würde sich anbieten, wenn es dort kein Gewerbegebiet und keine JVA geben soll.