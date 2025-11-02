HFC verliert Auswärtsspiel mit Hertha BSC II mit 0:1

Der Hallesche FC hat am Sonntagnachmittag sein Auswärtsspiel bei Hertha BSC II mit 0:1 verloren. In der 41. Minute waren die Berliner in Führung gegangen.

Aufstellung HFC: Müller – Hauptmann, Schmedemann, Halili, Löhmannsröben – Stierlin, Weber (46. Damelang), Becker, Kulke (78. Ehrlich) – Fakhro (78. Polat), Elezi (46. Wosz)