Autofahrer befahren Deichanlage und hinterlassen Beschädigungen

In der vergangenen Woche sperrte die Stadt Halle (Saale) den Bereich der Passendorfer Wiesen in Richtung Rennbahn, um den Verkehrsfluss zu verbessern. Trotz der Sperrung befuhren mehrere Autofahrer die dortige Deichanlage und verursachten Schäden am Deichkörper.

Wie der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) auf Nachfrage mitteilte, handelt es sich dabei um mehrere Fahrspuren im Deichbereich. An der betroffenen Stelle ist der Deich aufgrund eines Radweges sowie eines Übergangs in höher gelegenes Gelände vergleichsweise breit ausgeführt. Nach Einschätzung des LHW haben die entstandenen Fahrspuren keinen relevanten Einfluss auf die Standsicherheit oder Schutzfunktion des Deiches.

Der entstandene Schaden wird aktuell auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Instandsetzung erfolgt durch den Flussbereich Merseburg in Eigenleistung. Vorgesehen ist, die betroffene Stelle mit neuer Erde aufzufüllen und anschließend neu einzusäen. Die Maßnahmen sollen erst im Frühjahr erfolgen, da die Schadensbeseitigung an die nächste Vegetationsphase gebunden ist.

Der LHW weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass das Befahren von Deichanlagen grundsätzlich verboten ist. Nach dem Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt stellt das Befahren eines Deiches eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Eine geschlossene Grasnarbe ist für die Stabilität eines Deiches von zentraler Bedeutung, da offene Schadstellen anfällig für Erosion sind und langfristig die Standsicherheit beeinträchtigen können.

Ermittlungen zur konkreten Verursachung der Schäden wurden nicht aufgenommen. Der LHW begründet dies mit dem sehr großen Zuständigkeitsbereich des Flussbereiches Merseburg, der unter anderem rund 400 Kilometer Gewässer erster Ordnung, etwa 130 Kilometer Deiche, 294 Hektar stehende Gewässer, fünf Saaleschleusen sowie neun Schöpfwerke umfasst. Eine lückenlose Überwachung aller Anlagen sei daher nicht möglich.

Der LHW appelliert an die Bevölkerung, Schäden an Deichen und wasserwirtschaftlichen Anlagen zu melden und bestehende Sperrungen sowie Befahrungsverbote im Interesse der allgemeinen Sicherheit zu respektieren.