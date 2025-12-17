Du bist Halle

Autofahrer befahren Deichanlage und hinterlassen Beschädigungen

von · 17. Dezember 2025

6 Antworten

  1. winter sagt:
    17. Dezember 2025 um 17:28 Uhr

    Anstatt es offen zu lassen. Diese Schickane an den Autofahrern. Bin heute den Mühlweg gefahren, war super Radfahrer auf der Straße dann Radfahrer auf Fußweg. Dann wieder Straße da aber ein Auto sehr Rechts stand an der Ampel konnte der Radfahrer nicht vorbei, denn man reiht sich ja nicht ein. Dann halt wieder auf den Fußweg. Und den Autofahren werden die Schleichwege mit einen Aufwand versperrt In Halle werden die Dummen nicht alle.

  2. Autobaldy sagt:
    17. Dezember 2025 um 17:28 Uhr

    Macht nicht sone Welle. Ist ja kein Traktor lang gefahren! Der echte Autofahrer ist wie Wasser, das sucht sich immer einen Weg!

  3. Metsämies sagt:
    17. Dezember 2025 um 17:37 Uhr

    Die Lösung ist doch äußerst simpel.
    Anstelle der großflächigen Absperrung einfach einen Blitzer aufstellen, der jede Durchfahrt dokumentiert.
    So wird am Ende auch mehr als genug Geld für die Reparatur des Deichs übrig bleiben.

  4. Chris sagt:
    17. Dezember 2025 um 17:49 Uhr

    Das ist doch alles nicht mehr deren Ernst, oder ? Die Leute überbieten sich Tag für Tag mit ihrer Dreistigkeit und nichts passiert. Wo bleibt das Ordnungsamt oder am besten gleich die Polizei an dieser Stelle? Die Stadt könnte sich dumm und dämlich kassieren.

  5. J sagt:
    17. Dezember 2025 um 17:58 Uhr

    Viel Getöse, keine Konsequenzen. Die Autofahrer lachen sich doch kaputt.

  6. Einmal Popcorn bitte sagt:
    17. Dezember 2025 um 18:39 Uhr

    Ich bin ja mal gespannt, wie viele Leute die Aktionen der Autofahrer rechtfertigen und gutheißen werden.

