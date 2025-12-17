Autofahrer befahren Deichanlage und hinterlassen Beschädigungen
In der vergangenen Woche sperrte die Stadt Halle (Saale) den Bereich der Passendorfer Wiesen in Richtung Rennbahn, um den Verkehrsfluss zu verbessern. Trotz der Sperrung befuhren mehrere Autofahrer die dortige Deichanlage und verursachten Schäden am Deichkörper.
Wie der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW) auf Nachfrage mitteilte, handelt es sich dabei um mehrere Fahrspuren im Deichbereich. An der betroffenen Stelle ist der Deich aufgrund eines Radweges sowie eines Übergangs in höher gelegenes Gelände vergleichsweise breit ausgeführt. Nach Einschätzung des LHW haben die entstandenen Fahrspuren keinen relevanten Einfluss auf die Standsicherheit oder Schutzfunktion des Deiches.
Der entstandene Schaden wird aktuell auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Instandsetzung erfolgt durch den Flussbereich Merseburg in Eigenleistung. Vorgesehen ist, die betroffene Stelle mit neuer Erde aufzufüllen und anschließend neu einzusäen. Die Maßnahmen sollen erst im Frühjahr erfolgen, da die Schadensbeseitigung an die nächste Vegetationsphase gebunden ist.
Der LHW weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass das Befahren von Deichanlagen grundsätzlich verboten ist. Nach dem Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt stellt das Befahren eines Deiches eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Eine geschlossene Grasnarbe ist für die Stabilität eines Deiches von zentraler Bedeutung, da offene Schadstellen anfällig für Erosion sind und langfristig die Standsicherheit beeinträchtigen können.
Ermittlungen zur konkreten Verursachung der Schäden wurden nicht aufgenommen. Der LHW begründet dies mit dem sehr großen Zuständigkeitsbereich des Flussbereiches Merseburg, der unter anderem rund 400 Kilometer Gewässer erster Ordnung, etwa 130 Kilometer Deiche, 294 Hektar stehende Gewässer, fünf Saaleschleusen sowie neun Schöpfwerke umfasst. Eine lückenlose Überwachung aller Anlagen sei daher nicht möglich.
Der LHW appelliert an die Bevölkerung, Schäden an Deichen und wasserwirtschaftlichen Anlagen zu melden und bestehende Sperrungen sowie Befahrungsverbote im Interesse der allgemeinen Sicherheit zu respektieren.
Anstatt es offen zu lassen. Diese Schickane an den Autofahrern. Bin heute den Mühlweg gefahren, war super Radfahrer auf der Straße dann Radfahrer auf Fußweg. Dann wieder Straße da aber ein Auto sehr Rechts stand an der Ampel konnte der Radfahrer nicht vorbei, denn man reiht sich ja nicht ein. Dann halt wieder auf den Fußweg. Und den Autofahren werden die Schleichwege mit einen Aufwand versperrt In Halle werden die Dummen nicht alle.
Macht nicht sone Welle. Ist ja kein Traktor lang gefahren! Der echte Autofahrer ist wie Wasser, das sucht sich immer einen Weg!
Die Lösung ist doch äußerst simpel.
Anstelle der großflächigen Absperrung einfach einen Blitzer aufstellen, der jede Durchfahrt dokumentiert.
So wird am Ende auch mehr als genug Geld für die Reparatur des Deichs übrig bleiben.
Das ist doch alles nicht mehr deren Ernst, oder ? Die Leute überbieten sich Tag für Tag mit ihrer Dreistigkeit und nichts passiert. Wo bleibt das Ordnungsamt oder am besten gleich die Polizei an dieser Stelle? Die Stadt könnte sich dumm und dämlich kassieren.
Viel Getöse, keine Konsequenzen. Die Autofahrer lachen sich doch kaputt.
Ich bin ja mal gespannt, wie viele Leute die Aktionen der Autofahrer rechtfertigen und gutheißen werden.