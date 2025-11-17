Gedenken in der Moritzkirche an 17 verstorbene Polizeibedienstete aus Sachsen-Anhalt in den vergangenen 12 Monaten

Die Landespolizei Sachsen-Anhalt gedenkt gemeinsam mit der Bundespolizeidirektion Pirna der Kolleginnen und Kollegen, die im aktiven Polizeidienst waren und in den vergangenen zwölf Monaten ihr Leben verloren.

Die zentrale Gedenkveranstaltung wird in diesem Jahr am 22. November 2025 um 14:00 Uhr in Halle (Saale) ausgerichtet. Innenministerin Dr. Tamara Zieschang wird beim Gedenken in der St. Moritzkirche anwesend sein.

Innenministerin Dr. Tamara Zieschang: „Das Gedenken an verstorbene Polizistinnen und Polizisten ist mehr als eine Tradition. Es ist ein Zeichen des Respekts und der Verbundenheit. Jedes Jahr erinnern wir an die Kolleginnen und Kollegen, die ihr Leben in den Dienst der Sicherheit gestellt haben und viel zu früh von uns gegangen sind. Ihr Tod ist ein schmerzlicher Verlust für ihre Familien, Freunde und die Polizei. Es ist mir ein besonderes Anliegen, gemeinsam mit den Angehörigen an die Verstorbenen zu erinnern und ihnen unseren Respekt und unsere Dankbarkeit zu erweisen.“

Bei der Gedenkveranstaltung wird der insgesamt 17 Landesbediensteten gedacht, die im vergangenen Jahr, während ihrer aktiven Dienstzeit, aber nicht im Einsatz, verstorben sind.

Hinterbliebene, Vertreterinnen und Vertreter aus den Polizeibehörden und der Fachhochschule Polizei, Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter, insbesondere aus dem unmittelbaren Kreis der Kolleginnen und Kollegen sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Öffentlichkeit sind dazu ebenso herzlich eingeladen wie diejenigen, die sich der Polizei zugehörig fühlen.

Im Anschluss an die Gedenkfeier gibt es im Gemeinderaum der Katholischen Pfarrei St. Mauritius & St. Elisabeth, in der Mauerstraße 12 in Halle (Saale), Gelegenheit zum gemeinsamen Beisammensein.

Hintergrund:

Die zentrale Gedenkveranstaltung wird seit 2007 jährlich in wechselnden Städten durch den Polizeiseelsorgebeirat, die Polizeigewerkschaften sowie das Ministerium für Inneres und Sport organisiert. Sie steht unter der Schirmherrschaft der Innenministerin. Damit wird ermöglicht, in einem würdigen Rahmen gemeinsam an die Kolleginnen und Kollegen zu erinnern, die noch im aktiven Polizeidienst waren und in den zurückliegenden zwölf Monaten gestorben sind.