Schlagzeilen aus Halle (Saale) vom langen Weihnachtswochenende / 24.-28.12.2025
In den vergangenen Tagen war viel los in Halle (Saale). Für alle, die nach den besinnlichen Tagen nun wieder im Internet surfen, hier noch einmal alle Artikel der vergangenen Tage:
🚄 Schwarzfahrer im ICE hatte Softairwaffe dabei Link: https://dubisthalle.de/schwarzfahrer-im-ice-hatte-softairwaffe-dabei
🏗️ 20,1 Millionen Euro für Straßenbaumaßnahmen in Halle (Saale) im kommenden Jahr – mehr als die Hälfte für den Riebeckplatz Link: https://dubisthalle.de/201-millionen-euro-fuer-strassenbaumassnahmen-in-halle-saale-im-kommenden-jahr-mehr-als-die-haelfte-fuer-den-riebeckplatz
🎆 Sicher ins neue Jahr: Tipps vom Innenministerium Sachsen-Anhalt für einen verantwortungsvollen Umgang mit Silvesterfeuerwerk Link: https://dubisthalle.de/sicher-ins-neue-jahr-tipps-vom-innenministerium-sachsen-anhalt-fuer-einen-verantwortungsvollen-umgang-mit-silvesterfeuerwerk
🚋 Parkendes Auto behindert Straßenbahnverkehr in der Geiststraße Link: https://dubisthalle.de/parkendes-auto-behindert-strassenbahnverkehr-in-der-geiststrasse
👮 Vorläufige Festnahme: Kontrollierter in der Merseburger Straße hatte Drogen und Waffen dabei Link: https://dubisthalle.de/vorlaeufige-festnahme-kontrollierter-in-der-merseburger-strasse-hatte-drogen-und-waffen-dabei
🏠 Kita in der Herweghstraße zieht aus: Villa fällt an die Stadt zurück Link: https://dubisthalle.de/kita-in-der-herweghstrasse-zieht-aus-villa-faellt-an-die-stadt-zurueck
🛠️ Einbruch auf Baustellengelände in Teutschenthal: Diebe klauen Kabeltrommeln und richten Schaden von mehreren Zehntausend Euro an Link: https://dubisthalle.de/einbruch-auf-baustellengelaende-in-teutschenthal-diebe-klauen-kabeltrommeln-und-richten-schaden-von-mehreren-zehntausend-euro-an
💥 Pkw und Straßenbahn kollidieren in der Reilstraße Link: https://dubisthalle.de/pkw-und-strassenbahn-kollidieren-in-der-reilstrasse
🔥 Offenbar Auto in der Südstadt versucht anzuzünden Link: https://dubisthalle.de/offenbar-auto-in-der-suedstadt-versucht-anzuzuenden
🍽️ Weihnachtliche Tradition auf der Silberhöhe: Bürgerinitiative lud wieder Bedürftige zum Festessen ein Link: https://dubisthalle.de/weihnachtliche-tradition-auf-der-silberhoehe-buergerinitiative-lud-wieder-beduerftige-zum-festessen-ein
🚑 Autos stoßen frontal zusammen: 6 Verletzte nach Unfall auf der Europachaussee Link: https://dubisthalle.de/verletzte-nach-unfall-auf-der-europachaussee
🥊 Rangelei zwischen Fußgänger und Radfahrer am Weinberg Campus Link: https://dubisthalle.de/rangelei-zwischen-fussgaenger-und-radfahrer-am-weinberg-campus
🚗 Autofahrer in der LuWu fährt beim Rückwärtsfahren zwei Fußgänger an und flüchtet Link: https://dubisthalle.de/autofahrer-in-der-luwu-faehrt-beim-rueckwaertsfahren-zwei-fussgaenger-an-und-fluechtet
🗣️ Beleidigung in Kiosk am Riebeckplatz Link: https://dubisthalle.de/beleidigung-in-kiosk-am-riebeckplatz
🚘 18 Autos in Schkopau beschädigt Link: https://dubisthalle.de/18-autos-in-schkopau-beschaedigt
🍷 Betrunkene Autofahrerin an der Pfännerhöhe gestellt Link: https://dubisthalle.de/betrunkene-autofahrerin-an-der-pfaennerhoehe-gestellt
🛒 Räuberischer Diebstahl aus Supermarkt in der Dieselstraße für 1.000 Euro: Mitarbeiter wurde verletzt Link: https://dubisthalle.de/raeuberischer-diebstahl-aus-supermarkt-in-der-dieselstrasse-fuer-1-000-euro-mitarbeiter-wurde-verletzt
🚫 Landtagsabgeordneter aus Sachsen-Anhalt fordert: EU soll sogenannte „Kugelbomben“ verbieten Link: https://dubisthalle.de/landtagsabgeordnete-aus-sachsen-anhalt-fordert-eu-soll-sogenannte-kugelbomben-verbieten
🎁 Wichteln mit Tradition: Wintermarkt in Halle lädt zum Tauschen und Spenden ein Link: https://dubisthalle.de/wichteln-mit-tradition-wintermarkt-in-halle-laedt-zum-tauschen-und-spenden-ein
🚒 Böller und Raketen: Feuerwehrverband mit Tipps und Hinweisen zum Jahreswechsel Link: https://dubisthalle.de/boeller-und-raketen-feuerwehrverband-mit-tipps-und-hinweisen-zum-jahreswechsel
🤾 Wildcats unterliegen in Bensheim – 2. Halbzeit macht Mut Link: https://dubisthalle.de/wildcats-unterliegen-in-bensheim-2-halbzeit-macht-mut
🚩 Juso-Vorstand in Halle tritt geschlossen zurück: Kritik an SPD-Kurs und internen Strukturen Link: https://dubisthalle.de/juso-vorstand-in-halle-tritt-geschlossen-zurueck-kritik-an-spd-kurs-und-internen-strukturen
🍗 Dankeschön zum Fest: Chefs besuchen Feuerwehr in der Hauptwache zu Weihnachten und überbringen Gänsebraten Link: https://dubisthalle.de/dankeschoen-zum-fest-chefs-besuchen-feuerwehr-in-der-hauptwache-zu-weihnachten-und-ueberbringen-gaensebraten
🧨 Feuerwerksverkauf in Halle (Saale) starts Montag: Mitternachtsverkauf am Gastronom, Musikfeuerwerk in der Frohen Zukunft Link: https://dubisthalle.de/feuerwerksverkauf-in-halle-saale-startet-montag-mitternachtsverkauf-am-gastronom-musikfeuerwerk-in-der-frohen-zukunft
⚽ Budenzauber in der swh.arena: HALPUS-Cup im Hallenfußball am 6. Januar Link: https://dubisthalle.de/budenzauber-in-der-swh-arena-halpus-cup-im-hallenfussball-am-6-januar
🤕 Mann in der Rannischen Straße bei Auseinandersetzung leicht verletzt Link: https://dubisthalle.de/mann-in-der-rannischen-strasse-bei-auseinandersetzung-leicht-verletzt
🍺 Betrunkene Autofahrer in Neustadt und der Rosengartensiedlung gestoppt Link: https://dubisthalle.de/betrunkene-autofahrer-in-neustadt-und-der-rosengartensiedlung-gestoppt
🛋️ Auf Schnäppchenjagd: Kunden stürmen Räumungsverkauf bei Möbel Kraft Link: https://dubisthalle.de/auf-schnaeppchenjagd-kunden-stuermen-raeumungsverkauf-bei-moebel-kraft
🧪 Vom Gefahrgutaustritt bis Chemikaliendiebstahl: bisherige 6 Einsätze für neues mobiles Labor in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr Link: https://dubisthalle.de/vom-gefahrgutaustritt-bis-chemikaliendiebstahl-bisherige-6-einsaetze-fuer-neues-mobiles-labor-in-sachsen-anhalt-in-diesem-jahr
Hier ist die Übersicht der weiteren Artikel aus dem Feed:
🎄 Ausgediente Weihnachtsbäume in Halle werden ab 12. Januar entsorgt Link: https://dubisthalle.de/ausgediente-weihnachtsbaeume-in-halle-werden-ab-12-januar-entsorgt
❤️ Herzenswärme vom Hallmarkt: 960,30 Euro für den „Bus Vierjahreszeiten“ übergeben Link: https://dubisthalle.de/herzenswaerme-vom-hallmarkt-96030-euro-fuer-den-bus-vierjahreszeiten-uebergeben
⚖️ “Bimbobars müssen hier weg”: Neonazis offenbar für Überfall auf Bar in der Rathausstraße verantwortlich Link: https://dubisthalle.de/bimbobars-muessen-hier-weg-neonazis-offenbar-fuer-ueberfall-auf-bar-in-der-rathausstrasse-verantwortlich
👕 „Facelifting“ bei New Yorker: Kaufhaus am Marktplatz wird umgebaut Link: https://dubisthalle.de/facelifting-bei-new-yorker-kaufhaus-am-marktplatz-wird-umgebaut
🏢 „Wir dürfen nicht warten, bis es zu spät ist“ – Warum Julius Neumann für das Südstadtcenter kämpft Link: https://dubisthalle.de/wir-duerfen-nicht-warten-bis-es-zu-spaet-ist-warum-julius-neumann-fuer-das-suedstadtcenter-kaempft
🚿 Defekt nach Frost: Heimstaden stellt Warmwasserversorgung in der Johann-Sebastian-Bach-Straße nach Reparatur wieder her Link: https://dubisthalle.de/defekt-nach-frost-heimstaden-stellt-warmwasserversorgung-in-der-johann-sebastian-bach-strasse-nach-reparatur-wieder-her
🧊 Rettungseinsatz in Ammendorf: Mann und Hund brechen auf Eisfläche ein Link: https://dubisthalle.de/rettungseinsatz-in-ammendorf-mann-und-hund-brechen-auf-eisflaeche-ein
🚓 Nach Auseinandersetzung in Halle-Neustadt: Tatverdächtige festgenommen Link: https://dubisthalle.de/nach-auseinandersetzung-in-halle-neustadt-tatverdaechtige-festgenommen
🪨 Einfamilienhaus in Teutschenthal durch Steinwurf beschädigt Link: https://dubisthalle.de/einfamilienhaus-in-teutschenthal-durch-steinwurf-beschaedigt
🪪 Autofahrer ohne deutschen Führerschein im Südpark erwischt Link: https://dubisthalle.de/autofahrer-ohne-deutschen-fuehrerschein-im-suedpark-erwischt
🚒 Laube am Heizkraftwerk abgebrannt Link: https://dubisthalle.de/laube-am-heizkraftwerk-abgebrannt
🤾 Rückkehr in den Bundesliga-Alltag: Wildcats reisen morgen zur HSG Bensheim-Auerbach Link: https://dubisthalle.de/rueckkehr-in-den-bundesliga-alltag-wildcats-reisen-morgen-zur-hsg-bensheim-auerbach
🌡️ DEKRA Halle rät zu Thermografie-Check Link: https://dubisthalle.de/dekra-halle-raet-zu-thermografie-check
👨⚖️ Bundesrichterwahl: Jurist aus Sachsen-Anhalt zum Richter am Bundesgerichtshof gewählt Link: https://dubisthalle.de/bundesrichterwahl-jurist-aus-sachsen-anhalt-zum-richter-am-bundesgerichtshof-gewaehlt
🥶 Kein Warmwasser im Südpark: offenbar Defekt in der Johann-Sebastian-Bach-Straße Link: https://dubisthalle.de/kein-warmwasser-im-suedpark-offenbar-defekt-in-der-johann-sebastian-bach-strasse
🔪 Polizeieinsatz in der Neustädter Passage: Mann erleidet Stichverletzungen Link: https://dubisthalle.de/polizeieinsatz-in-der-neustaedter-passage-mann-erleidet-stichverletzungen
🐘 Kohl statt Bananen und Käfer im Karton: Die große tierische Bescherung auf dem halleschen Reilsberg Link: https://dubisthalle.de/kohl-statt-bananen-und-kaefer-im-karton-die-grosse-tierische-bescherung-auf-dem-halleschen-reilsberg
❄️ Weihnachtsmarkt in Halle (Saale) geht ab Freitag mit dem Wintermarkt weiter Link: https://dubisthalle.de/weihnachtsmarkt-in-halle-saale-geht-ab-freitag-mit-dem-wintermarkt-weiter
🚲 Junge fährt in Merseburg gegen vorbeifahrende Straßenbahn Link: https://dubisthalle.de/junge-faehrt-in-merseburg-gegen-vorbeifahrende-strassenbahn
🔍 Einbrüche in mehrere Pkw in Halle (Saale) Link: https://dubisthalle.de/einbrueche-in-mehrere-pkw-on-halle-saale
👊 Auseinandersetzung mit bis zu 20 Beteiligten im Turm, Mann stürzt Treppe hinunter
https://dubisthalle.de/auseinandersetzung-mit-bis-zu-20-beteiligten-im-turm-mann-stuerzt-treppe-hinunter
🔥 Brennende Mülltonnen in Heide-Nord
https://dubisthalle.de/brennende-muelltonnen-in-heide-nord
🍩 Ehrenamt mit Herz und Glasur: Bundesverdienstkreuzträger Mario Gursky überrascht Kinder in Halles Kliniken an Heiligabend mit Donuts
https://dubisthalle.de/ehrenamt-mit-herz-und-glasur-bundesverdienstkreuztraeger-mario-gursky-ueberrascht-kinder-in-halles-kliniken-an-heiligabend-mit-donuts
👶 Raphael ist Halles Christkind: erstes Weihnachtsbaby am Elisabeth-Krankenhaus geboren
https://dubisthalle.de/raphael-ist-halles-christkind-erstes-weihnachtsbaby-am-elisabeth-krankenhaus-geboren
🛍️ Auch KiK zieht aus dem Südstadtcenter aus
https://dubisthalle.de/auch-kik-zieht-aus-dem-suedstadtcenter-aus
🚗 Autofahrer erfasst in der Wörmlitzer Straße eine Radlerin
https://dubisthalle.de/autofahrer-erfasst-in-der-woermlitzer-strasse-eine-radlerin
🎁 CDU-Ortsverband Halle-Nord unterstützt den Verein zur Förderung krebskranker Kinder
https://dubisthalle.de/cdu-ortsverband-halle-nord-unterstuetzt-den-verein-zur-foerderung-krebskranker-kinder
🚒 Leerstehende Wohnung in Mehrfamilienhaus in der Silberhöhe brannte
https://dubisthalle.de/brand-in-mehrfamilienhaus-in-der-silberhoehe
🔥 Mülltonnenbrand in Müllerdorf greift auf PKW über
https://dubisthalle.de/muelltonnenbrand-in-muellerdorf-greift-auf-pkw-ueber
🚋 Auto kollidiert im Brandbergweg mit Straßenbahn: Fahrer leicht verletzt, zehntausende Euro Schaden
https://dubisthalle.de/auto-kollidiert-im-brandbergweg-mit-strassenbahn-fahrer-leicht-verletzt-zehntausende-euro-schaden
