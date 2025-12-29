Schlangestehen für Knaller und Raketen: Feuerwerksverkauf hat begonnen

Auch in Halle (Saale) hat pünktlich um Mitternacht der offizielle Verkauf von Silvesterfeuerwerken begonnen.

Einige Läden haben deshalb einen Mitternachtsverkauf gestartet. Am Gastronom in Halle-Neustadt, am Diemitzer Poststübchen in der Berliner Straße und beim Mega-Böllerstore in der Großen Ulrichstraße bildeten sich Warteschlangen.

Aus Gesprächen konnte man auch heraushören, dass so mancher Käufer mehrere hundert Euro ausgegeben hat. „Die halbe Niere“, wie es ein Feuerwerksfreak formulierte.

Am Gastronom war auch die Polizei vor Ort. Die hatte ein Anwohner gerufen aus Sorge, das auch gleich geknallt wird. Denn auch wenn der Verkauf schon legal ist, geböllert werden darf nur am 31. Dezember und am 1. Januar.

Am Montagabend und Dienstagabend führt die Firma Pyroevent in der Dessauer Straße (Hundesportplatz) eine Feuerwerksvorführung und ein Pyromusical durch.