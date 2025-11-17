Im Jahr 2008 geboren: 9072 junge Männer in Sachsen-Anhalt müssen mit Fragebogen der Bundeswehr rechnen, darunter 925 Hallenser

Zum Stichtag 31.12.2024 lebten nach Auskunft des Statistischen Landesamtes in Sachsen-Anhalt 17 517 deutsche Mädchen und Jungen, die im Jahr 2008 geboren wurden und im Zuge des neuen Wehrdienstmodells der Bundesregierung im kommenden Jahr damit rechnen müssten, einen Fragenbogen der Bundeswehr zu erhalten.

9 072 junge Männer müssten entsprechend zur Musterung einbestellt werden. Von ihnen wohnen in der Landeshauptstadt Magdeburg (941), der kreisfreien Stadt Halle (Saale) (925) und dem Saalekreis (842).