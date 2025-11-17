Du bist Halle

Im Jahr 2008 geboren: 9072 junge Männer in Sachsen-Anhalt müssen mit Fragebogen der Bundeswehr rechnen, darunter 925 Hallenser

von · 17. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

32 Antworten

  1. Anonym sagt:
    17. November 2025 um 10:15 Uhr

    So erkennt man die Gleichberechtigung. Frauen werden garnicht erst gefragt.

    Antworten
  2. Daniel M. sagt:
    17. November 2025 um 10:16 Uhr

    Unglaublich, dass nur Männer in Betracht gezogen werden. Warum werden keine Frauen gemustert? Kennt jemand den Grund?
    Prinzipiell ist Wehrpflicht sinnvoll und deren „Abschaffung“ war durch den Fälscher völlig unnötig.

    Antworten
    • ui sagt:
      17. November 2025 um 12:27 Uhr

      Also wenn du den Unterschied zwischen Männern und Frauen nicht kennst, solltest du vielleich noch nicht ins Internet….

      Antworten
    • Nur mal so sagt:
      17. November 2025 um 12:30 Uhr

      Die allgemeine Wehrpflicht in Deutschland wurde am 1. Juli 2011 ausgesetzt, nicht endgültig abgeschafft. Das bedeutet, dass die rechtliche Grundlage weiterhin besteht. Die Wehrpflicht kann im Spannungs- oder Verteidigungsfall wieder in Kraft gesetzt werden.
      Frauen können im Verteidigungsfall nicht zum Dienst an der Waffe gezwungen werden, können aber für zivile Dienste, wie z.B. Sanitäts- und Versorgungsdienst, herangezogen werden. Du darfst aber sicher sein, dass sich weit mehr Frauen freiwillig melden, als du glaubst. Zumindest, wenn keine Kinder vorhanden sind.

      Antworten
      • Wien 3000 sagt:
        17. November 2025 um 14:14 Uhr

        Diese Unterscheidung resultiert daraus, dass der Art. 12a GG im Jahre 1956 eingefügt wurde und damit aus einer Zeit stammt, in der es dem Frauenbild schlicht widersprach, Frauen zu einem Dienst an der Waffe zu verpflichten. Seit dem hat man diesen Artikel einfach nicht geändert, Da es sich bei dieser Diskriminierung um Verfassungsrecht handelt ist die aktuell geplante Regelung gerade nicht wegen dieser Unterscheidung bei Mann und Frau verfassungswidrig.
        Ob diese Regelung so noch richtig ist, darf aber bezweifelt werden.

        Antworten
    • Infanterist sagt:
      17. November 2025 um 14:00 Uhr

      Hast du schon mal Frauen beim Nah-oder Häuserkampf gesehen?
      Also schreibe nicht von Sachen wovon du keine Ahnung hast.

      Antworten
    • PaulusHallenser sagt:
      17. November 2025 um 14:16 Uhr

      „Prinzipiell ist Wehrpflicht sinnvoll und deren „Abschaffung“ war durch den Fälscher völlig unnötig.“

      Daniel M.,

      der „Fälscher“ setzte die Wehrpflicht auf Basis eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes aus, dessen Inhalt Sie offenbar nicht verstanden haben.

      Antworten
  3. Trollbert sagt:
    17. November 2025 um 10:20 Uhr

    Grundgesetz: Artikel 4, Absatz 3: „Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.“

    Das Recht auf Verweigerung besteht noch, nutzt es, bevor auch das geändert wird!

    Antworten
  4. PaulusHallenser sagt:
    17. November 2025 um 10:58 Uhr

    Ich hoffe, dass es mutige Menschen gibt, die beim Bundesverfassungsgericht Klage gegen diese Art der Erfassung und eine mögliche Wehrpflicht auf Losbasis einreichen werden. Die Zeit der Pflichtdienste, die durch Zwang untermauert sind, ist im Jahr 2025 vorbei.

    Wehrdienst jeglicher Art schränkt die individuelle Freiheit des Menschen massiv ein und erhöht das Risiko, im Kriegsfall als Reservist zwangsweise eingezogen zu werden, erheblich.

    Antworten
  5. Wo sind unsere Feministinnen? sagt:
    17. November 2025 um 10:59 Uhr

    Klasse, und plötzlich ist sie verschwunden, die sonst so heilige Frauenquote.
    Wo sind unsere stets protestierenden Feministinnen?

    Antworten
  6. Bundeswehr: nein, Danke? sagt:
    17. November 2025 um 11:25 Uhr

    Einfach die Vorzüge des Selbstbestimmungsgesetzes nutzen und sich für 1-2 Jahre „als weiblich gelesene Person“ identifizieren. Man muss die Kasper mit ihren eigenen Waffen schlagen.

    Antworten
  7. 10010110 sagt:
    17. November 2025 um 11:34 Uhr

    Dann wird’s hoffentlich bald ruhig am Landesmuseum und August-Bebel-Platz. 😛

    Antworten
  8. Rentnerparadies Sachsen-Anstalt sagt:
    17. November 2025 um 12:48 Uhr

    Es gibt nur 9000 18-jährige in diesem Bundesland? Das lässt tief blicken in die Demographie, nichts wie weg hier.

    Antworten
    • PaulusHallenser sagt:
      17. November 2025 um 14:14 Uhr

      Das ist mir beim Lesen des Artikels auch aufgefallen.

      Deswegen ist Migration ja auch so wichtig, denn sonst gehen, wie der MP Haseloff bereits erkannt hat, in LSA die Lichter aus.

      Antworten
  9. Detlef sagt:
    17. November 2025 um 12:54 Uhr

    Deswegen die Demo gegen Einberufung? 🤣

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert