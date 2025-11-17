Im Jahr 2008 geboren: 9072 junge Männer in Sachsen-Anhalt müssen mit Fragebogen der Bundeswehr rechnen, darunter 925 Hallenser
Zum Stichtag 31.12.2024 lebten nach Auskunft des Statistischen Landesamtes in Sachsen-Anhalt 17 517 deutsche Mädchen und Jungen, die im Jahr 2008 geboren wurden und im Zuge des neuen Wehrdienstmodells der Bundesregierung im kommenden Jahr damit rechnen müssten, einen Fragenbogen der Bundeswehr zu erhalten.
9 072 junge Männer müssten entsprechend zur Musterung einbestellt werden. Von ihnen wohnen in der Landeshauptstadt Magdeburg (941), der kreisfreien Stadt Halle (Saale) (925) und dem Saalekreis (842).
So erkennt man die Gleichberechtigung. Frauen werden garnicht erst gefragt.
Ja, absolute frechheit, m.E. aus der Zeit gefallen, wenn nicht sogar ungesetzlich nach moderner Interpretation. Frauen und Diverse müssen mit erfasst werden!
Für was Frauen? Med.Dienste gibt es genug beim Bund.
Unglaublich, dass nur Männer in Betracht gezogen werden. Warum werden keine Frauen gemustert? Kennt jemand den Grund?
Prinzipiell ist Wehrpflicht sinnvoll und deren „Abschaffung“ war durch den Fälscher völlig unnötig.
Also wenn du den Unterschied zwischen Männern und Frauen nicht kennst, solltest du vielleich noch nicht ins Internet….
Den kennen ziemlich viele Internetnutzer nicht.
Die allgemeine Wehrpflicht in Deutschland wurde am 1. Juli 2011 ausgesetzt, nicht endgültig abgeschafft. Das bedeutet, dass die rechtliche Grundlage weiterhin besteht. Die Wehrpflicht kann im Spannungs- oder Verteidigungsfall wieder in Kraft gesetzt werden.
Frauen können im Verteidigungsfall nicht zum Dienst an der Waffe gezwungen werden, können aber für zivile Dienste, wie z.B. Sanitäts- und Versorgungsdienst, herangezogen werden. Du darfst aber sicher sein, dass sich weit mehr Frauen freiwillig melden, als du glaubst. Zumindest, wenn keine Kinder vorhanden sind.
Diese Unterscheidung resultiert daraus, dass der Art. 12a GG im Jahre 1956 eingefügt wurde und damit aus einer Zeit stammt, in der es dem Frauenbild schlicht widersprach, Frauen zu einem Dienst an der Waffe zu verpflichten. Seit dem hat man diesen Artikel einfach nicht geändert, Da es sich bei dieser Diskriminierung um Verfassungsrecht handelt ist die aktuell geplante Regelung gerade nicht wegen dieser Unterscheidung bei Mann und Frau verfassungswidrig.
Ob diese Regelung so noch richtig ist, darf aber bezweifelt werden.
Hast du schon mal Frauen beim Nah-oder Häuserkampf gesehen?
Also schreibe nicht von Sachen wovon du keine Ahnung hast.
„Prinzipiell ist Wehrpflicht sinnvoll und deren „Abschaffung“ war durch den Fälscher völlig unnötig.“
Daniel M.,
der „Fälscher“ setzte die Wehrpflicht auf Basis eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes aus, dessen Inhalt Sie offenbar nicht verstanden haben.
Grundgesetz: Artikel 4, Absatz 3: „Niemand darf gegen sein Gewissen zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden.“
Das Recht auf Verweigerung besteht noch, nutzt es, bevor auch das geändert wird!
Das GG interessiert doch nicht die jetzige Regierung .
…wie bei dir Bildung lebenslang auf Desinteresse gestoßen ist.
Trink ein Bier am Fliesentisch und tob dich in Telegram aus.
Noch dümmer kann man nicht kommentieren.
Es besteht kein Zwang.
Du bist bestimmt geimpft.
Das wird sich ändern. Das wird dann Anti Drückeberger Gesetz heißen. Für mich jedenfalls.
Ich hoffe, dass es mutige Menschen gibt, die beim Bundesverfassungsgericht Klage gegen diese Art der Erfassung und eine mögliche Wehrpflicht auf Losbasis einreichen werden. Die Zeit der Pflichtdienste, die durch Zwang untermauert sind, ist im Jahr 2025 vorbei.
Wehrdienst jeglicher Art schränkt die individuelle Freiheit des Menschen massiv ein und erhöht das Risiko, im Kriegsfall als Reservist zwangsweise eingezogen zu werden, erheblich.
Das Gesetz ist unantastbar. Das kannste deinen Hasi Kumpels erzählen.
Die individuelle Freiheit des Menschen gibt es nicht. Diese kann es gar nicht geben. Glücklicherweise.
Klasse, und plötzlich ist sie verschwunden, die sonst so heilige Frauenquote.
Wo sind unsere stets protestierenden Feministinnen?
Sie haben eine verlogene Doppelmoral, wie auch die Diversen. Sonst müßten sie jetzt energisch protestieren und klagen.
Die kämpfen nur mit Bratpfannen.
Einfach die Vorzüge des Selbstbestimmungsgesetzes nutzen und sich für 1-2 Jahre „als weiblich gelesene Person“ identifizieren. Man muss die Kasper mit ihren eigenen Waffen schlagen.
Stark.
Wenn die Standesämter das Selbstbestimmungsgesetz so anwenden, wie es gedacht ist, dann sind solche Fälle eher ausgeschlossen. Das Gesetz verlangt nämlich einen tatsächliche Abweichung der Geschlächstidentität vom Eintrag im Personenstandsregister. In offensichtlichen Missbrauchsfällen, wie zur Umgehung des Wehrdienstes, kann und muss das Standesamt dann die Änderung verweigern. Zusätzlich sieht § 9 SBGG eine Sperre für den Verteidigungs- und Spannungsfall vor. https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/liebich-selbstbestimmungsgesetz-sbgg-missbrauch-kontrolle
Dann wird’s hoffentlich bald ruhig am Landesmuseum und August-Bebel-Platz. 😛
Wo du nicht wohnst oder auch nur zu Besuch bist. 🙂
…aber hier für den Kontext ein thumb up
Stimmt. Und die Loden sind dann auch runter!
Es gibt nur 9000 18-jährige in diesem Bundesland? Das lässt tief blicken in die Demographie, nichts wie weg hier.
Das ist mir beim Lesen des Artikels auch aufgefallen.
Deswegen ist Migration ja auch so wichtig, denn sonst gehen, wie der MP Haseloff bereits erkannt hat, in LSA die Lichter aus.
Deswegen die Demo gegen Einberufung? 🤣