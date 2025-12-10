Du bist Halle

Kompetenzzentrum Wasserwirtschaft stellt Konzept für Sachsen-Anhalt vor: zusätzliche 116 Millionen Euro für zukunftsfähige Wasserversorgung ein

von · 10. Dezember 2025

Schlagwörter:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert